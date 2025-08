Drastische Aussagen! Lewis Hamilton geht knallhart mit sich ins Gericht

Es sollte die ganz große Erfolgsgeschichte werden: Nach vielen Jahren bei Mercedes ist Lewis Hamilton zu der laufenden Saison zur Scuderia Ferrari gewechselt. Damit habe sich der siebenmalige Formel-1-Weltmeister nach eigenen Aussagen einen Traum erfüllt.

Doch aus dem großen Traum ist bis dato ein echter Albtraum geworden. Denn bei Lewis Hamilton läuft es überhaupt nicht. Jetzt schlägt der Brite ganz harsche Töne an. Er schießt gegen sich selbst und scheint völlig am Ende zu sein.

Lewis Hamilton völlig am Boden

Für ganz vorne reicht es in dieser Saison nicht und doch kann Hamilton immer mal wieder gute Ergebnisse einfahren. Derzeit liegt er in der Fahrerwertung auf Platz sechs. Doch das Gefühl des Briten scheint deutlich schlechter zu sein. Nach dem bitteren Qualifying in Ungarn, bei dem er es nicht in Q3 geschafft hat, während Teamkollege Charles Leclerc auf die Pole gefahren ist, schlägt er alarmierende Töne an.

„Es liegt jedes Mal an mir. Ich bin absolut nutzlos“, sagte der siebenfache Formel-1-Weltmeister. „Das Team hat kein Problem, das Auto steht auf der Pole. Also müssen sie wahrscheinlich den Fahrer tauschen“, so Hamilton weiter.

„Kein einziges Mal an diesem Wochenende“ habe er vom Gefühl her um ein besseres Ergebnis kämpfen können, sagte Hamilton. Derzeit passt es zwischen ihm und seinem Auto überhaupt nicht. Sein erstes Jahr bei Ferrari läuft nicht nach Plan.

Schumacher hält Rücktritt für denkbar

„Es ist ein echter Kampf“, beschrieb Hamilton seine ersten Monate im italienischen Traditionsteam. In der bevorstehenden Sommerpause werde er deswegen wohl „ein paar Tränen“ vergießen, mutmaßte er. Die große Frage: Wie wird es für den Formel-1-Star weitergehen? „Sky“-Experte Ralf Schumacher hat eine heiße Prognose!

Für Schumacher liegt sogar ein Rücktritt im Bereich des Möglichen. „Ja, das ist eine Tendenz, die geht ganz schnell“, sagte der Ex-Formel-1-Pilot nach dem Qualifying. Denn mit Blick auf den Titel sei er chancenlos.