Formel 1 – Japan-GP im Live-Ticker: Red Bull legt nach – muss die Konkurrenz jetzt zittern?

Es ist wieder so weit: Die Formel 1 ist zu Gast im Land der aufgehenden Sonne. An diesem Wochenende steht der Große Preis von Japan auf dem Programm. Mit Spannung wird das Rennen von den Fans erwartet.

Nach dem Max Verstappen beim Großen Preis von Australien zum ersten Mal seit Monaten wieder ausfiel, will der amtierende Formel-1-Weltmeister in Japan zurückschlagen. Auf dem Suzuka International Racing Circuit peilt er seinen 57. Rennsieg an.

Formel 1 – Japan-GP im Live-Ticker:

Kann Ferrari den Red Bulls in Japan wieder Paroli bieten? Schlägt Max Verstappen in der Formel 1 zurück? Und wie schlägt sich der deutsche Fahrer Nico Hülkenberg beim Großen Preis von Japan? Alle Informationen rund um das Rennen in Suzuka bekommst du hier bei uns im Live-Ticker.

Zeitplan:

Freies Training, Freitag, 4.30 Uhr

Freies Training, Freitag, 8 Uhr

Freies Training, Samstag, 4.30 Uhr

Qualifying, Samstag, 8 Uhr

Rennen, Sonntag, 7 Uhr

13.31 Uhr: „Wir sind sehr zufrieden. Wir haben wir ein relativ umfangreiches Update gebracht, das hat im Großen und Ganzen auf Anhieb funktioniert“, so Dr. Helmut Marko zum Red-Bull-Update.

12.15 Uhr: Die große Frage ist: Welchen Effekt haben die Updates? Muss die Konkurrenz jetzt schon wieder vor Red Bull zittern? Macht der Brauserennstall den nächsten Schritt nach vorne? Da es sich um keine krassen Veränderungen handelt, dürfte der Effekt allerdings wohl nicht so dramatisch ausfallen.

12.01 Uhr: An diesem Wochenende lohnt sich ein Blick auf die Updates der Teams. Bis auf Mercedes, McLaren und Haas haben alle Rennställe neue Teile mit nach Japan gebracht. Red Bull beispielsweise hat veränderte und zusätzliche Lufteinlässe in den Seitenkästen und einen veränderten Unterboden dabei. Das soll die Aerodynamik und den Abtrieb steigern. Zum Vergleich: Ferrari hat neue Winglets an den Heckflügeln angebracht und den Querlenker an der Hinterachse verändert.

11.31 Uhr: Ferrari ist durch den Doppelsieg in der Gesamtwertung ganz nah an Red Bull herangerückt und könnte in Japan vorbeiziehen. Hier gibt’s den aktuellen WM-Stand:

Fahrer-Wertung:

Verstappen (Red Bull) 51 Punkte Leclerc (Ferrari) 47 Punkte Perez (Red Bull) 46 Punkte Sainz (Ferrari) 40 Punkte Piastri (McLaren) 28 Punkte Norris (McLaren) 27 Punkte Russell (Mercedes) 18 Punkte Alonso (Aston Martin) 16 Punkte Stroll (Aston Martin) 9 Punkte Hamilton (Mercedes) 8 Punkte

Konstrukteurs-Wertung:

Red Bull 97 Punkte Ferrari 93 Punkte McLaren 55 Punkte Mercedes 26 Punkte Aston Martin 25 Punkte Racing Bulls 6 Punkte Haas 4 Punkte Williams 0 Punkte Sauber 0 Punkte Alpine 0 Punkte

10.56 Uhr: Die große Frage vor diesem Wochenende lautet: Wie hat Max Verstappen den Rückschlag in Australien weggesteckt? Dort fiel der Weltmeister zum ersten Mal seit 2022 aus (Hier mehr dazu!).

09.07 Uhr: Das Ergebnis des 2. Freien Trainings in der Formel 1 ist nicht repräsentativ. Oscar Piastri fuhr zwar die schnellste Zeit, doch insgesamt setzten nur fünf Fahrer gezeitete Runden.

8.55 Uhr: Inzwischen werden ein paar kurze Runden gedreht, wirklich viel Action gibt es im 2. Freien Training aber nicht mehr.

8.37 Uhr: Das traurige Highlight des 1. Freien Trainings war der Crash von Logan Sargeant. Die große Frage, die sich nach dem Unfall stellt: Kann er am Sonntag überhaupt am Rennen teilnehmen? Hier erfährst du mehr!

8.32 Uhr: Werfen wir währenddessen einen kurzen Blick auf das 1. Freie Training: Max Verstappen und Sergio Perez waren die Schnellsten. Dahinter gesellten sich Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton und Charles Leclerc.

8.09 Uhr: Aktuell läuft in Japan die zweite Trainingssession. Gefahren wird allerdings nicht: Der Regen macht den Fahrern noch einen Strich durch die Rechnung.

Freitag, 8.02 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Japan in der Formel 1. Wir begleiten für dich an diesem Wochenende das Geschehen in Suzuka.