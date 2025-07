Formel 1 – Belgien-GP im Live-Ticker: Piastri siegt im Regen-Chaos! Verstappen verzweifelt

Das hat sich wie eine Sommerpause angefühlt! Drei Wochen war die Formel 1 weg, jetzt kehren die Stars zurück auf die Rennstrecke. Es geht mit dem Belgien-GP (27. Juli) auf dem berühmt berüchtigten Spa-Kurs weiter.

Und es wird über keinen anderen Fahrer so viel gesprochen wie über Max Verstappen. Es ist das erste Formel-1-Rennen nach dem Rauswurf von Christian Horner bei Red Bull. Dann wären da auch noch die Wechselgerüchte um den Niederländer. Gerät der Belgien-GP ein wenig in den Hintergrund? Keineswegs. McLaren um Oscar Piastri und Lando Norris will wieder ganz vorne stehen. Kann die Konkurrenz das verhindern?

Formel 1 – Belgien-GP im Live-Ticker

In den vergangenen drei Wochen hatten die Formel-1-Teams viel Zeit, um Lösungen zu finden, die beiden McLaren-Piloten zu schlagen. Beim Belgien-GP wird sich zeigen, welchen Rennställen das gelungen ist.

Belgien-GP – Ergebnis

Piastri (McLaren) Norris (McLaren) Leclerc (Ferrari) Verstappen (Red Bull) Russell (Mercedes) Albon (Williams) Hamilton (Ferrari) Lawson (Racing Bulls) Bortoleto (Sauber) Gasly (Alpine) Bearman (Haas) Hülkenberg (Sauber) Tsunoda (Red Bull) Stroll (Aston Martin) Ocon (Haas) Antonelli (Mercedes) Alonso (Aston Martin) Sainz (Williams) Colapinto (Alpine) Hadjar (Racing Bulls)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Nach dem Rennen: Für Nico Hülkenberg war es ein unglückliches Wochenende, dennoch durfte das Sauber-Team jubeln.

Nach dem Rennen: Wer ziemlich verärgert ist, dass es solch ein Regenchaos gab, ist Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot tobt. Hier mehr dazu.

RENNENDE! Das war’s! Piastri gewinnt den Großen Preis von Belgien vor seinem Teamkollegen Norris. Dritter wird Leclerc vor Verstappen.

40/44: Vier Runden sind es noch und 4,6 Sekunden beträgt Piastris Vorsprung. Schafft es Norris noch, hier an seinen Teamkollegen vorbeizufahren?

33/44: Die nächsten Fahrer kommen in die Box, da die Reifen langsam abbauen. Piastri bekommt von McLaren die Ansage, dass er bis zum Ende durchfahren soll. Sieben Sekunden beträgt der Vorsprung nur noch auf Norris.

30/44: Bis zum Rennende sind es noch 14 Runden. Piastris Vorsprung schrumpft, weil er jetzt aufgrund der Reifen etwas vorsichtiger fährt. Norris kann mit seinen harten Reifen jetzt entspannt zu Ende fahren.

25/44: Piastri hat aktuell acht Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Norris. Es stellt sich die Frage: Geht der Australier noch einmal in die Box? Halten seine Reifen bis zum Ende? Wenn nicht, wird Norris durchfahren und die Führung übernehmen.

20/44: Wer übrigens auch von den Boxenstopps profiziert hat: Nico Hülkenberg. Der Deutsche springt von Position 14 in die Top 10.

15/44: Keine Veränderungen an der Spitze nach den ersten Boxenstopps. Der einzige Fahrer, der mit den harten Reifen fährt, ist Norris. Der Rest fährt komplett mit den gelben Reifen.

13/44: Das DRS ist jetzt freigegeben. Ab jetzt kann es richtig spannend werden. Verstappen könnte womöglich profitieren und an Leclerc vorbeiziehen.

12/44: Die ersten Fahrer waren jetzt in der Box. Wann Piastri, Norris und Co. folgen werden, zeigt sich in den nächsten Runden.

10/44: Während die beiden McLaren-Piloten vorne ihre Runden drehen, wächst der Vorsprung auf Leclerc und Verstappen. Das gefällt den Red-Bull-Piloten natürlich nicht, aber er kommt einfach nicht vorbei.

8/44: Bisher ist noch nicht viel an Positionsveränderungen passiert. Erst wenn die Strecke etwas trockener wird und die ersten Fahrer ihre Reifen wechseln sollten, könnte es richtig spannend werden.

5/44: Mit der fünften Runde geht es endlich los! Norris verliert die Führung gegen Piastri. Dahinter fahren Leclerc und Verstappen.

3/44: Es wird weiterhin hinter dem Safety Car hergefahren. Die Strecke ist noch etwas nass.

1/44: Es geht wieder los! Die Piloten fahren hinter dem Safety Car her. Das zählt übrigens als die erste Runde. Es werden nur noch zwei Stunden gefahren. Ob es für die 44 Runden reichen wird, zeigt sich dann.

16.06 Uhr: Jetzt kommt die Nachricht der FIA! Um 16.20 Uhr soll es endlich losgehen!

16.01 Uhr: Von der FIA kam noch keine Meldung, dass es weitergehen soll. Die Fahrer machen sich jedenfalls wieder bereit und werden gleich in ihre Autos steigen.

15.55 Uhr: An einigen Stellen kommt sogar die Sonne bisschen raus. Das ist fast sommerlich. Es sieht gut aus mit einem Rennstart!

15.50 Uhr: Gute Nachrichten! In zehn Minuten, um 16 Uhr, soll es endlich losgehen! Ob es dann möglich ist, zu fahren?

15.33 Uhr: Von der Rennleitung gibt es übrigens seit der Roten Flagge keine neuen Informationen. Es wird also noch einige Zeit dauern, bis es in Spa weitergehen wird.

15.20 Uhr: Jetzt ist der starke Regen da. Von einem Rennstart sind wir hier noch sehr weit entfernt.

15.10 Uhr: Gut möglich, dass es hier noch sehr lange dauern wird, bis der Rennstart erfolgt. Die Fahrer sind raus aus den Autos, der nächste heftige Regen soll in rund zehn Minuten kommen.

15.05 Uhr: Die Rote Flagge ist da! Noch vor dem Rennstart hat die FIA entschieden, dass so natürlich nicht gefahren werden kann. Die Fahrer gehen wieder in die Boxengasse hinter dem Safety Car.

15 Uhr: Es geht erstmal hinter dem Safety Car los, wie die FIA verkündet.

14.58 Uhr: Die Fahrer stehen schon bereit. Gleich gibt es erstmal die Einführungsrunde. Alle haben die Regenreifen drauf. Wenig verwunderlich bei diesen Verhältnissen.

14.50 Uhr: Der Regen hört nicht auf. Im Gegenteil: Es wird immer mehr. Es bleibt abzuwarten, wie und wann das Rennen beginnen wird. Geht’s normal los oder hinter dem Safety Car, bis es etwas trockener wird?

14.38 Uhr: Es regnet jetzt wie aus Eimern! Die Teams stellen sogar schon die Regenreifen griffbereit.

14.27 Uhr: Wer sich auf ein Regen-Rennen wohl freuen wird: Max Verstappen und auch Nico Hülkenberg. Beide Piloten lieben es, wenn die Strecke nass ist. Ob sie dann auch davon profitieren können?

14.23 Uhr: Die Strecke ist ziemlich nass und es fängt schon leicht an zu regnen. Das ist aber noch nicht alles. Dunkle Wolken rollen auf die Spa-Strecke zu.

14.15 Uhr: Während in rund 45 Minuten Rennstart ist, beschäftigt die Formel 1 auch noch ein anderes Thema: der Cadillac-Einstieg. Mick Schumacher wird als Kandidat gehandelt. Sein Onkel Ralf warnt ihn gegenüber unserer Redaktion vor einem Wechsel in eine andere Rennserie.

13.10 Uhr: Hier kommen immer wieder unerwartete Schauer runter, eben auch mal ein richtig heftiger. So ein Regen während des Rennens und es wird richtig chaotisch.

13.05 Uhr: Gibt es jetzt die Tsunoda-Wende? Bei Red Bull sorgte Neu-Teamchef Laurent Mekies für eine Überraschung, die den Japaner jubeln ließ. Hier mehr dazu.

11.32 Uhr: Wir haben vor Ort mit Sky-Experte Ralf Schumacher über den möglichen Verstappen-Wechsel zu Mercedes gesprochen. Der ehemalige Pilot schließt – trotz der Aussagen von Teamchef Toto Wolff – einen Hammer nicht aus. Hier mehr dazu.

Reporter Daniel Sobolewski mit Sky Co-Moderatorin und Reporterin Sandra Baumgartner und Sky-Experte Ralf Schumacher. Foto: Sky/J. Götze

Sonntag, 27. Juli, 11 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Renntag – und in Belgien schüttet es schon wie aus Eimern. Die Strecke ist extrem nass. Auch für um 15 Uhr, wenn das Rennen startet, soll es weiter regnen. Das könnte den Grand Prix noch spannender machen.

22.03 Uhr: Einer der großen Gewinner des Tages ist Yuki Tsunoda: Der Japaner konnte erstmals im Red Bull überzeugen. Am Ende wurde es Platz sieben. Damit könnten gar Punkte winken.

Ganz anders war die Gefühlswelt bei Oscar Piastri, der die Pole ganz knapp verpasst hat: „Natürlich ist Startplatz zwei kein schlechter Ort, aber ich glaube, es wäre mehr drin gewesen – und das ist immer ärgerlich. Ich finde, mein Job heute war ganz okay, aber ich habe nicht geliefert, als es drauf ankam – schade.“

17.25 Uhr: Zwei deutsche Formel-1-Fans durften sich das bisherige Spektakel aus nächster Nähe anschauen. Sie wurden vom Pay-TV-Sender Sky überrascht. Hier mehr dazu.

Q3: Norris holt die Pole! Der McLaren-Star jubelt vor seinem Teamkollegen Piastri. Leclerc schafft es überraschend auf Platz 3 vor Verstappen. Doch das hat nichts zu bedeuten. Am morgigen Sonntag ist Regen angesagt. Es droht also ein Chaos. Wer da wohl überzeugen kann?

Q3: Jetzt wird es spannend! Wer schnappt sich die Pole? 12 Minuten für vermutlich zwei Runden haben Verstappen und Co. Zeit.

Q2: Die nächsten fünf Fahrer sind raus: Sainz (Williams), Hülkenberg (Sauber), Gasly (Alpine) und die beiden Haas-Piloten Ocon und Bearman. Bitter auch für Hülkenberg, der aber der Top 10 näher ist, als es noch im Sprint der Fall war.

Q2: Weiter geht’s für die Piloten. 13 Minuten haben sie Zeit, sich für Q3 zu qualifizieren. Fünf weitere Fahrer fliegen raus.

Q1: Das war’s mit der ersten Session des Qualifyings. Was für ein Desaster für Hamilton! Die einzige gute Runde des Ferrari-Piloten wird wegen Track Limits gestrichen, damit ist er raus. Auch Stroll (Aston Martin), Alonso (Aston Martin), Antonelli (Mercedes) und Colapinto (Alpine) hat es erwischt.

Q1: Und ab geht’s! Welche fünf Fahrer fliegen zuerst raus?

15.58 Uhr: Gleich wird es dann spannend. Wer wird sich die Pole Position schnappen?

15.34 Uhr: In etwas weniger als einer halben Stunde beginnt das Qualifying von Spa. Zu den Favoriten gehören natürlich Piastri und Norris sowie Verstappen. Es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass Ferrari oder Mercedes für eine Überraschung sorgen können.

13.41 Uhr: Um den Sprintsieger Max Verstappen gibt es übrigens Aufregung: Der Red-Bull-Pilot hat über ein Karriereende gesprochen. Kommt sie früher als erwartet?

12.53 Uhr: Besonders bitter ist es für Pierre Gasly gelaufen. Der Alpine-Pilot beendete die Sprint-Quali sensationell auf Position acht, hatte aber heute Probleme mit dem Auto. Erst zwei Runden nach dem Rennstart fuhr er auf die Strecke. Jetzt hat das Team nach unseren Informationen das Auto komplett auseinandergebaut, um herauszufinden, was es für Schwierigkeiten gibt. Ob es für das Qualifying um 16 Uhr später reichen wird?

12.36 Uhr: Während Verstappen jubeln durfte, fuhr Nico Hülkenberg nur hinten hinterher. Am Ende ist es der 18. Platz geworden.

RENNENDE! Das war’s! Max Verstappen rettet sich nach einem tollen Rennen ins Ziel und gewinnt den Sprint in Belgien. Piastri wird Zweiter und auch Norris ist geschlagen. Der Weltmeister hat es wieder allen gezeigt.

10/15: Die letzten fünf Runden stehen an! Verstappen kann die Führung vor Piastri behaupten, der jetzt sogar von Norris Druck bekommt.

6/15: Piastri fährt Verstappen weiter hinterher, kann ihn trotz DRS nicht überholen. Zehn Runden hat der McLaren-Pilot noch, um sich den Sieg doch noch zu holen. Da wird Verstappen etwas dagegen haben. Norris hat indes Leclerc überholt und ist wieder auf Position 3.

1/15: Der Start verlief reibungslos und ohne Crash. Nach der langen Gerade überholt Verstappen Piastri und ist der neue Führende. Zudem ist Leclerc an Norris vorbei.

12 Uhr: Es geht vorher noch in die Einführungsrunde, bevor es dann richtig losgeht. 15 Runden werden gleich gefahren.

11.37 Uhr: Nur noch 20 Minuten, bis es hier dann endlich losgeht. Das Wetter spielt überraschenderweise mit, obwohl eigentlich Regen angesagt war.

10.34 Uhr: Große Aufregung gibt es aktuell bei Mercedes. Droht da etwa ein Knall um Teamchef Toto Wolff, der unter Druck steht? Hier mehr dazu.

Samstag, 26. Juli, 09.04 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sprinttag! Das Rennen gibt es um 12 Uhr. Um 16 Uhr findet dann das Qualifying für das morgige Rennen statt. Hier in unserem Live-Ticker versorgen wir dich mit allen Infos.

22.36 Uhr: Die entsprechende Begründung für sein Aus in SQ1 liefert Albon gleich nach der Session. Demnach habe der Williams-Pilot noch immer Probleme mit der Kühlung. „Wir dachten, wir hätten es für das Sprint-Qualifying behoben, aber das ist uns nicht gelungen“, so Albon.

20.25 Uhr: Carlos Sainz hat derweil nach zuletzt schwierigen Wochen mal wieder Grund zum lachen. Der Williams-Pilot holt einen starken sechsten Platz nach Hause und hat damit beste Aussichten auf Punkte im morgigen Sprint-Rennen. Teamkollege Alexander Albon landet dagegen auf P16.

19.01 Uhr: Hamilton zeigte sich nach dem verkorksten Qualifying indes mächtig sauer. Gegenüber „Sky“ sagt der Brite nur: „Ich bin jetzt erstmal maximal frustriert.“

17.33 Uhr: Für eine große Überraschung sorgte Haas. Beide Piloten sind unter den Top 10. Ocon fährt von Position fünf los, Bearman ist Siebter. Enttäuschend waren Nico Hülkenberg (17) und Hamilton, der hinter dem Deutschen startet.

SQ3: Was für eine starke Runde von Piastri! Der McLaren-Star schnappt sich die Sprint-Pole vor Verstappen und Norris. Es wird am morgigen Samstag spannend zu sehen sein, wie die Piloten im möglichen Regenchaos von Spa klarkommen werden.

SQ3: Jetzt wird es spannend. Wer schnappt sich die Pole-Position? Die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris sind die großen Favoriten. Aber auch Max Verstappen fährt bislang wie immer sehr sehr stark. Acht Minuten haben die letzten zehn Fahrer Zeit.

SQ2 ist beendet! Am Ende wurde es nochmal spannend! Raus sind Stroll (Aston Martin), Alonso (Aston Martin), Russell (Mercedes), Tsunoda (Red Bull) und Lawson (Racing Bulls).

SQ2: Weiter geht’s nach einer kurzen Verzögerung. Die Strecke musste gesäubert werden.

SQ1: Die Zeit ist um und die ersten fünf Fahrer sind eliminiert: Antonelli (Mercedes), Colapinto (Alpine), Hamilton (Ferrari), Hülkenberg (Sauber) und Albon (Williams) sind raus.

SQ1: Und los geht’s! Die ersten Piloten sind schon auf ihren Einführungsrunden. Es ist sehr bewölkt, die Sonne kommt ab und zu raus. Ob es trocken bleibt?

16.10 Uhr: In rund 20 Minuten geht es hier endlich mit dem Sprint-Qualifying los. Wer wird sich die Pole-Position schnappen?

14.51 Uhr: Wird Verstappen nach dem Horner-Aus wechseln? Der Red-Bull-Star hat sich am Rande des Belgien-GP dazu geäußert. Hier mehr dazu.

13.31 Uhr: Das erste und einzige freie Training ist beendet. Oscar Piastri fährt die schnellste Zeit vor Max Verstappen und Lando Norris. Wichtig für alle Piloten: Es gab keine Unfälle. Allerdings konnten Carlos Sainz und Lance Stroll kaum fahren, da ihre Autos Probleme hatten. Ob das Auswirkungen auf den Sprint später haben wird?

12.54 Uhr: Die Strecke wird nach dem Regen heute morgen etwas trockener und auch die Sonne kommt raus. Das wird später anders aussehen, wenn Schauer und Gewitter auf Spa zurollen werden.

12.30 Uhr: Und los geht’s! Die Piloten werden jetzt eine Stunde lang Runden drehen, um dann für die Sprint-Quali später optimal vorbereitet zu sein.

11.41 Uhr: Abseits des Belgien-GP: Spannende Nachrichten gibt es um eine Rückkehr. Hier gibt es alle Infos dazu.

10.20 Uhr: Ein kurzer Blick auf das Wetter: Es droht ein Regenwochenende! Am Freitagnachmittag können erste Gewitter kommen. So könnte die Sprint-Quali ganz schön rutschig werden. Zwar wird der Samstag wohl etwas freundlicher, dafür sind dann am Sonntag wieder Schauer und Gewitter angesagt. Das wird vor allem Verstappen freuen, der im Regen bekanntlich ein überragender Fahrer ist. Kann er so die beiden McLaren-Piloten hinter sich lassen?

10.04 Uhr: Es wird zudem das erste Rennen nach der Entlassung von Christian Horner sein. Neuer Red-Bull-Teamchef ist Laurent Mekies. Kann er für die Wende sorgen?

+++ Karriereende früher als gedacht? Max Verstappen lässt aufhorchen +++

9.44 Uhr: Alles dreht sich um Max Verstappen! Der Niederländer wird weiterhin mit einem Hammer-Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht. Eine Entscheidung wird wohl schon bald erwartet. Teamchef Toto Wolff überraschte allerdings mit seinen Aussagen.

9.13 Uhr: Es steht wieder ein Sprintrennen an! Am heutigen Freitag gibt es zunächst das 1. freie Training um 12.30 Uhr. Vier Stunden später, um 16.30 Uhr, gibt es dann die Quali für den Sprint am Samstag.

Mehr Nachrichten für dich:

8.35 Uhr: Auf der traditionellen Strecke in Spa-Francorchamps werden wieder alle versuchen, die beiden McLaren-Stars zu schlagen. Lando Norris und Oscar Piastri jubelten in dieser Saison viel zu oft. Das soll sich in Belgien ändern – geht es nach Mercedes, Ferrari oder Red Bull.

Freitag, 25. Juli, 8 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und hallo zu unserem Live-Ticker zum Belgien-GP in der Formel 1. Nach einer langen Pause kehren die Rennstars wieder zurück.