Sky lässt deutsche Formel-1-Fans in Belgien jubeln – „Unglaublich“

Fette Überraschung für zwei deutsche Fans der Formel 1 beim Spa-GP. Jennifer und Tobias waren aus Bayern angereist, um das Rennen auf dem Kultkurs in Belgien vor Ort verfolgen zu können. Doch ihre Plätze an der Eau Rouge blieben am Ende leer.

Der Grund: Sky drückte den beiden verdutzten Norris-Fans am Eingang zwei Tickets für den „Paddock Club“ in die Hand – einem der exklusivsten und luxuriösesten Plätze, den die Formel 1 zu bieten hat. Ein Mega-Upgrade, das das Rennwochenende in Spa für die beiden völlig veränderte.

Sky überrascht Formel-1-Fans

Fast hätten die beiden das größte Highlight ihres bisherigen F1-Fanlebens verpasst. Tobias (29) hatte auf eine geheimnisvolle Insta-Story von „Sky Sport Formel 1“ reagiert, in der gefragt wurde, welche Fans in Spa-Francorchamps vor Ort seien.

„Nach zwei Minuten war sie wieder gelöscht, wir dachten uns nichts dabei. Plötzlich bekam ich eine Nachricht von Sandra Baumgartner.“ Die Sky-Reporterin verabredete sich mit den beiden am Eingang der Rennstrecke. Das kamerascheue Paar aus dem bayerischen Wald wollte am liebsten gar nicht hin. „Das hätten wir bitter bereut.“

Sky überrascht die beiden Formel-1-Fans Tobias und Jenni. Foto: Daniel Sobolewski

Denn die beiden Ahnungslosen bekamen Tickets, für den begehrten und sündhaft teuren Paddock Club in die Hände gedrückt. Wo viele Stars verkehren, man mit luxuriösem Essen und kostenlosem Champagner verwöhnt wird, in die Boxengasse gehen darf – und ganz nebenbei vom Balkon aus der ersten Reihe auf Start/Ziel schaut. „Es ist immer noch völlig unglaublich. Als normaler Mensch kriegst du sowas nie im Leben zu sehen“, sagt der 29-Jährige.

„Das war gigantisch“

Kurz darauf wurde ihr Handy mit Nachrichten geflutet. Die Ticket-Überraschung lief bei Sky Sport Formel 1 – und Familie und Freunde sahen es sofort. Papa ist ebenfalls glühender Fan der Formel 1, bekam vom Sohn zum 50. Geburtstag Tickets für das legendäre Hockenheim-Rennen 2019, in dem Sebastian Vettel bei seinem Heimrennen mit einer unglaublichen Aufholjagd von Platz 20 auf 2 fuhr.

Es war auch die Geburtsstunde der F1-Begeisterung von Tobias. „Das war gigantisch.“ Diese Fanliebe erlebte dank Sky jetzt einen vorläufigen Höhepunkt.