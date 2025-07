Nächste Wende um Verstappen-Wechsel! Formel-1-Experte verrät es

Jede Woche eine neue Entwicklung um Max Verstappen. Mal steht ein Mercedes-Wechsel kurz bevor, mal zögert er noch, mal soll er über Aston Martin nachdenken. In Spa, so wurde in der Formel 1 zuletzt gemunkelt, soll nach der dreiwöchigen Denkpause eine Entscheidung fallen. Doch auch das wurde nun wieder revidiert.

Auch Sky-Experte Ralf Schumacher war lange davon ausgegangen, dass der Niederländer Mercedes zusagen wird. Jetzt aber, das sagt er im Interview mit dieser Redaktion, hat sich das geändert. Nicht nur, dass die Verstappen-Seite zögert und noch mehr Zeit für eine Entscheidung braucht – die Tendenz geht inzwischen auch immer klarer in Richtung eines Verbleibs bei Red Bull Racing.

Formel 1: Bleibt Verstappen jetzt doch bei Red Bull?

Viel Unruhe herrscht derzeit bei Red Bull. Der sportliche Niedergang macht nervös, der Titel scheint längst außer Reichweite. Die Entlassung von Teamchef Christian Horner war ein Paukenschlag – und über allem schwebt der drohende Abgang von Weltmeister und Superstar Max Verstappen. Der, das zeichnet sich jetzt ab, könnte aber doch noch abgewendet werden.

++ Sky lässt deutsche Formel-1-Fans in Belgien jubeln – „Unglaublich“ ++

Wochenlang sah alles danach aus, als würde der Champion den Rennstall verlassen. Es wurde sogar gemunkelt, eine Entscheidung würde in Spa (hier alles zum Rennen) groß verkündet. Nicht unlogisch, schließlich hatte man durch die kleine Sommerpause der Formel 1 drei Wochen Zeit, einen Zukunftsplan zu schmieden. Nun aber scheint beim 27-Jährigen doch noch einmal ein Umdenken stattgefunden zu haben.

Sky-Experte Schumacher: „Es gibt für nichts mehr eine Garantie“

Sky-Experte Ralf Schumacher sagte im Rahmen des Belgien-GP gegenüber dieser Redaktion: „Ich gehe davon aus, dass eine Entscheidung, wenn dann später kommt und nicht in Spa. Ich glaube inzwischen, dass er bleiben wird, sich mit der Entscheidung aber noch Zeit lässt. Eine wichtige Personalie ist nun entschieden worden, aber es gibt noch weitere Dreh- und Angelpunkte, wo die Familie Verstappen gerne etwas mehr Einfluss hätte und das noch abwartet.“

„Ich würde mich als Fahrer auch schwertun, diese Entscheidung zu treffen“, so der sechsmalige GP-Gewinner. „2026 gibt es andere Autos, neue Motoren und für nichts mehr eine Garantie. Es wird für jeden schwer.“

Mehr News:

Sky-Reporterin Sandra Baumgartner stimmt zu und ergänzt: „Er hat nun mal mit diesem Team seine großen Erfolge gefeiert. Keiner weiß, wer nächstes Jahr wo steht. Das ist ein schwieriger Moment. Deshalb spielt auch eine Rolle, dass er weiß, was er Red Bull zu verdanken hat.“ Die Hängepartie um die Zukunft von Max Verstappen geht also wohl weiter – doch die Tendenz geht offenbar immer mehr Richtung Erfüllung seines Vertrags bei Red Bull.