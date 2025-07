Mega-Rückkehr in der Formel 1? „Wichtige Treffen“ stehen bevor

Die Formel 1 wird immer größer und beliebter! Das merkt man zum einen am elften Team Cadillac, das im kommenden Jahr an den Start gehen wird, und zum anderen an den vielen Rennen und Ländern, die großes Interesse an einem Grand Prix haben.

Der Rennkalender der Formel 1 ist pickepackevoll. Geht es nach den Verantwortlichen der Königsklasse, sollen immer mehr Rennen dazukommen. Dabei ist auch seit Jahren die Rückkehr einer Strecke im Gespräch, über die sich vor allem Lewis Hamilton freuen wird: Südafrika. Hier wird es bald schon wichtige Treffen geben, die eine Entscheidung bringen könnte.

Formel 1: Südafrika-Rückkehr steht bevor

Die Formel 1 möchte, Südafrika möchte und auch die südafrikanische Regierung möchte: Eigentlich steht einer Rückkehr des afrikanischen Landes in die beliebteste Rennserie der Welt also nichts mehr im Wege.

Auch interessant: Sebastian Vettel sorgt für Aufregung: Ist er bald HIER zu sehen?

Kürzlich gab Sportminister Gayton McKenzie bekannt, dass in den nächsten Wochen „wichtige Treffen“ mit FOM-Vertretern stattfinden werden: „Viele Leute haben gelacht, als ich sagte, die Formel 1 sollte nach Südafrika zurückkehren.“

Und weiter: „Als ich (Kyalami-Besitzer) Toby (Venter) sagte, dass die Regierung dringendere Prioritäten habe und daher nicht über die nötigen Mittel verfüge, um die Formel 1 auszurichten und die Strecke nicht nach Formel-1-Standards bauen zu können, sah er mir in die Augen und sagte, er sehe es als seine patriotische Pflicht an, dies zu tun.“

„Wichtige Treffen sind angesetzt“

McKenzie kündigte an, dass man schon mehrere Gespräche mit dem Management der Formel 1 geführt habe „und haben in den nächsten zwei Wochen wichtige Treffen angesetzt“, damit endgültig eine Entscheidung für die Rückkehr gefällt werden kann.

Wichtig für das Land: Laut dem Sportminister haben mehrere nationale Unternehmen wie Heineken, Mobilfunkanbieter MTN oder Sat-TV-Sender MultiChoice bereit erklärt, einem Konsortium beizutreten und Kyalami bei der Rückkehr finanziell zu unterstützen.

Mehr Nachrichten für dich:

„Sie verstehen den Wert dieser Entwicklung. Es ist keine Weltmeisterschaft ohne unseren Kontinent, insbesondere Subsahara-Afrika. Es ist klar, dass es Teil des Plans der südafrikanischen Regierung ist, den Tourismus wieder ins Land zu bringen,“ unterstrich McKenzie, der abschließend betont: „Wir haben die beste FIFA-Weltmeisterschaft aller Zeiten ausgerichtet. Wir haben unserem Land mit einem Großereignis Aufmerksamkeit verschafft, und jetzt ist keine Zeit mehr, zurückzublicken. Das Gleiche wollen wir auch in der Formel 1 machen.“

21 Rennen fanden in Kyalami schon statt

Die 4,52 Kilometer lange Rennstrecke liegt im südafrikanischen Midrand nahe Johannesburg und besitzt eine reichhaltige F1-Historie. Es fanden bereits 21 Rennen zwischen 1967 und 1993 auf dem Kurs statt. Niki Lauda ist mit drei Erfolgen der Rekordsieger.