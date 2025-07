Karriereende in der Formel 1 früher als gedacht? Max Verstappen lässt aufhorchen

Er bestimmt weiterhin die Schlagzeilen in der Formel 1: Max Verstappen. Um den vierfachen Weltmeister gibt es zahlreiche Wechselgerüchte. Mercedes soll an ihm dran sein. Ob es tatsächlich zum Beben in der Motorsport-Königsklasse kommen wird?

Dann sorgt Max Verstappen in der Formel 1 aber auch selbst für Aufregung. Der Niederländer ist ja bekanntlich Vater geworden. Könnte das zu einem früheren Karriereende führen? Der Red-Bull-Star packt jetzt aus.

Formel 1: Früheres Karriereende bei Verstappen?

Es war einer der Gründe, warum Sebastian Vettel 2022 seine Karriere in der Formel 1 beendet hat: Er will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Schließlich war er viel zu oft in der Königsklasse unterwegs gewesen. Wird das auch ein Grund für Max Verstappen sein, früher mit dem Rennsport aufzuhören?

„Ich habe das Gefühl, dass ich schon so viel von der Zeit mit meiner Familie verpasse“, sagte Verstappen in einem Gespräch mit „The Athletic“. Im Mai ist der Niederländer erstmals Papa geworden. Seine Freundin Kelly Piquet brachte das kleine Mädchen Lily zur Welt.

„Ich vermisse wirklich die Momente, einfach mal so für ein Wochenende aufzutauchen oder einfach auf der Couch abzuhängen, gemeinsam einen faulen Tag zu verbringen oder einfach nach einem normalen Arbeitstag“, so Verstappen weiter.

Verstappen-Aussagen sorgen für Aufregung

Mit 27 Jahren ist Verstappen definitiv nicht in dem Alter, in dem ein Formel-1-Pilot seine Karriere beendet. Der Red-Bull-Star hat theoretisch noch einige Jahre vor sich, um noch weitere WM-Titel zu holen. Vier hat er bislang auf dem Konto, bei vier weiteren wäre er Rekord-Weltmeister.

Doch ob es so weit kommen wird? Die Aussagen des Niederländers sind jedenfalls in der Königsklasse bei vielen Fans angekommen. Dass er es so lange wie Fernando Alonso (43 Jahre) oder Lewis Hamilton (40 Jahre) macht, ist für Verstappen eher ausgeschlossen.

„Manche Menschen bleiben vielleicht länger dabei, um mehr Geld zu verdienen, aber letztlich steht das nicht an erster Stelle“, so der Pilot. Viel mehr sei es wichtig, ob er noch genug Motivation hat. „Es ist wichtig, dass du hier bist, weil du den Hunger hast, zu gewinnen“, betont er.

Folgt der Wechsel zu Mercedes?

Bei Red Bull hat Verstappen noch einen Vertrag bis 2028. Doch ob er beim Formel-1-Team bleiben wird? Zuletzt vermehrten sich die Gerüchte um einen Hammer-Wechsel zu Mercedes. Eine Entscheidung wird wohl in den kommenden Wochen erwartet.