Verstappen-Beben in der Formel 1 nach Horner-Knall? Jetzt packt der Red-Bull-Star selbst aus

Keiner bestimmt die Formel-1-Schlagzeilen so wie Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot ist ohne Frage der große Superstar im Fahrerfeld. Die Spekulationen um seine Person vermehren sich tagtäglich. Seit Monaten wird er schon mit einem Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht.

Dann wäre da auch noch das Aus von seinem Ex-Teamchef Christian Horner. Hat die Entlassung Auswirkungen auf seine Zukunft in der Formel 1? Am Rande des Belgien-GP äußerte sich der niederländische Star-Pilot.

Formel 1: Verstappen packt nach Horner-Entlassung aus

Es war ein Beben in der Formel 1, als Red Bull das Aus von Christian Horner verkündete. Beim österreichischen Rennstall war es das Ende einer Ära. Über mehrere Jahrzehnte arbeitete der Brite beim Brauseteam, holte gleich mehrere WM-Titel. Jetzt musste er nach einem schwachen Start gehen.

Über das Aus habe er einen halben Tag vor der offiziellen Bekanntgabe erfahren, erklärte Verstappen: „Die Geschäftsführung und die Shareholder haben beschlossen, dass sie eine Veränderung wollen, und letztendlich leiten sie das Team, während ich der Fahrer bin.“

Und Verstappen weiter: „Was auch immer sie beschließen, es ist ihr gutes Recht, zu tun, was sie wollen. Die Beziehung zwischen mir und Christian zum Beispiel ändert sich nicht. Natürlich ist er jetzt während eines Rennwochenendes nicht hier, aber er ist für mich immer noch wie eine zweite Familie.“

Abschied nach Horner-Knall?

Dann wären da auch noch die zahlreichen Wechselgerüchte zu Mercedes in der Formel 1. Auf Sardinien soll er sich mit Teamchef Toto Wolff getroffen haben. Verstappen stellt klar: „Das interessiert mich nicht wirklich, weil ich mit meinen Freunden und meiner Familie in den Urlaub gefahren bin. Und wenn andere Leute auch zur gleichen Zeit dort sind, ja, dann kann das schon mal passieren.“

Sein Fokus liege nun voll und ganz auf Red Bull. „Was zählt, ist, dass wir am Auto arbeiten und es so schnell wie möglich machen“, sagt der Red-Bull-Star. „Die letzten eineinhalb Jahre waren nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Jetzt wollen wir in diesem Jahr wettbewerbsfähiger sein – und natürlich mit Blick auf das neue Reglement.“

Klingt das nach einem Abschied von Red Bull? Wohl kaum. Dennoch ist in der Formel 1 alles möglich. Vor allem wird sich Mercedes einen Kaliber wie Verstappen wohl kaum entgehen lassen, auch wenn die Aussagen von Wolff plötzlich ganz anders klangen.