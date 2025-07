Mega-Wende bei Verstappen? Formel-1-Insider packt aus

Christian Horners Abgang als Teamchef von Red Bull Racing hat in der Formel 1 viele Diskussionen ausgelöst. Laut dem ehemaligen Formel-1-Piloten Martin Brundle könnte diese Veränderung Max Verstappen zum Verbleib beim Team bewegen. „Es macht es vielleicht wahrscheinlicher, dass die Verstappens, Jos und Max, bleiben. Ich glaube, es ist sehr persönlich geworden“, so Brundle bei „Sky Sports News“.

Brundle betont, dass Verstappen bisher alle Erfolge in einem Red Bull erzielt hat und in der Vergangenheit wiederholt geäußert hat, seine Karriere beim Team beenden zu wollen.

Formel-1-Neuerungen beeinflussen Verstappens Zukunft

Eine wichtige Rolle spielen die technische Neuausrichtung und der erste eigene Antrieb von Red Bull, der 2026 eingeführt werden soll. Brundle sieht darin einen Wendepunkt für die Formel 1 und glaubt, dass es Verstappen motivieren könnte, Teil dieser Entwicklung zu bleiben. Zudem erinnert er an Verstappens Ausstiegsklausel, die von seiner Position in der Fahrer-WM abhängt. Der Abgang Horners, ersetzt durch Laurent Mekies, fällt in eine Phase sportlicher Herausforderungen und interner Konflikte, die auch Jos Verstappen involvierten.

Die Ablösung Horners kam überraschend, obwohl das Team zuletzt Probleme hatte. Red Bull veröffentlichte keine offiziellen Gründe, was zu Spekulationen führte. Trotzdem bleibt unklar, wie sich Verstappen entscheidend positionieren wird.

Wechsel zu Mercedes oder Verbleib?

Vor Horners Weggang gab es Gerüchte über Verstappens Wechsel zu Mercedes. Teamchef Toto Wolff bestätigte Gespräche, hielt aber einen Transfer 2026 für unwahrscheinlich. Gleichzeitig schloss er eine künftige Zusammenarbeit nicht völlig aus. Brundle betonte: „Es kommt nicht völlig aus heiterem Himmel, angesichts der Probleme im Team.“

Horner war über zwei Jahrzehnte eine zentrale Figur bei Red Bull Racing. Er führte das Team zu zahlreichen Weltmeistertiteln und baute Red Bull zu einem dominierenden Namen in der Formel 1 aus. Brundle sieht den Abgang daher auf mehreren Ebenen: „Er hat einen unglaublichen Job gemacht, aber hinter den Kulissen lief es nicht mehr rund.“

