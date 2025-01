Australian Open 2025 im TV und Livestream: Finale Sinner – Zverev siehst du hier live im Free-TV

Das Jahr ist gerade einmal ein paar alt, da steht schon das erste große Turnier des Jahres an. Traditionell starten die Tennisprofis mit den Australian Open, dem ersten Grand Slam des Jahres, in die neue Saison. Millionen von Fans werden auch in diesem Jahr die Australian Open im TV und Livestream verfolgen.

Du bist auch ein großer Tennis-Fan und freust dich auf zwei spannende Wochen in „Down Under“? Wir sagen dir, wie du alle Spiele der Australian Open 2025 im TV und Livestream verfolgen kannst.

Australian Open im TV und Livestream: Hier siehst du das Finale live im Free-TV

Alexander Zverev, Novak Djokovic und Co. sind wieder im Einsatz. Für die Tennis-Elite geht es in Melbourne um den ersten großen Titel der Saison. Der Start der Australian Open erfolgt am 12. Januar, das Finale steigt am 26. Januar.

Über zwei Wochen messen sich in Australien die besten Damen und Herren im Tennis und kämpfen um den Grand-Slam-Titel. Die deutschen Hoffnungen ruhen dabei in erster Linie auf Alexander Zverev. Der deutsche Tennis-Profi ist an sechs gesetzt und träumt nach wie vor von seinem ersten Grand-Slam-Titel.

Wenn du die Spiele der deutschen Tennisspieler und der anderen Top-Profis live im TV und Livestream verfolgen willst, musst du bei Eurosport einschalten. Der Sportsender hält in Deutschland die Rechte für das erste Grand Slam des Jahres. Eurosport überträgt täglich ab 1 Uhr nachts bis zum Vormittag live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2.

Australian Open im TV und Livestream: Herren-Finale

Sonntag, 28. Januar

Jannik Sinner – Alexander Zverev, ab 9.30 Uhr, Eurosport & Discovery+

Außerdem gibt es alle Spiele der Australian Open live und auf Abruf inklusive der Junioren-Konkurrenzen und Rollstuhl-Wettbewerbe bei Discovery+, dem Streamingdienst von Sportsender Eurosport, im kostenpflichtigen Livestream. Das Experten-Team von Eurosport wird von Boris Becker und Barbara Rittner angeführt. Zusätzlich sind Philipp Kohlschreiber, Patrik Kühnen, Matthias Bachinger, Benjamin Ebrahimzadeh, Tobias Kamke, Julia Lohoff, Carl-Uwe Steeb und Markus Zoecke für den Sender im Einsatz.

Zusätzlich zu der Live-Übertragung bei Eurosport im Free-TV und dem Stream von Discovery+ gibt es allerdings noch eine weitere Möglichkeit, die Australian Open zu sehen. Der Streamingdienst DAZN zeigt die Eurosport-Übertragungen auf seiner Plattform. DAZN und Eurosport haben vor einiger Zeit einen Deal abgeschlossen. Seitdem sind die Eurosport-Inhalte auch bei DAZN zu sehen – dementsprechend auch die Australian Open.

Die deutschen Teilnehmer

Insgesamt sind elf deutsche Starter bei den Australian Open dabei. Neben Alexander Zverev gehören, Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann, Dominik Koepfer zum Aufgebot der Herren. Bei den Damen sind Tatjana Maria, Laura Siegemund, Eva Lys und Jule Niemeier am Start.

Wer sind die Favoriten?

Nachdem wir schon ein Blick auf die deutschen Teilnehmer geworfen haben, schauen wir jetzt auf die großen Favoriten des Turniers. Ohne Frage wird bei den Herren in diesem Jahr wieder kaum ein Weg an Novak Djokovic vorbeiführen. Er ist der große Favorit. Neben Zverev dürften ihm wohl Carlos Alcaraz und Jannik Sinner gefährlich werden.

Im Damenfeld der Australian Open 2025 gilt Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka als Favoritin. Die junge Weißrussin konnte bereits zweimal in Australien den Sieg holen und will 2025 das Triple perfekt machen. Auch Coco Gauff, Iga Swiatek, und Elena Rybakina rechnen sich Chancen auf den Titel aus.