Sat.1: Vor Bundesliga-Hammer – Sender muss umplanen

Bundesliga-Partien bei Sat.1? Das ist tatsächlich schon seit einigen Jahren der Fall. Die Fußball-Fans dürfen sich immer wieder über einige Top-Spiele aus der besten deutschen Liga im Free-TV freuen. So wie auch am kommenden Wochenende.

Denn dann wird Sat.1 das wohl spannendste Spiel des 32. Bundesliga-Spieltags übertragen: VfB Stuttgart gegen den FC Bayern. Für die Partie muss der Privatsender allerdings eine Änderung vornehmen. Die Moderation kann Matthias Opdenhövel nämlich nicht übernehmen.

Sat.1 muss für Bundesliga-Hammer umplanen

Wie kommt es, dass Sat.1 die Bundesliga-Spiele zeigt? Haben nicht DAZN und Sky die Rechte an der besten Fußball-Liga Deutschlands? Ja, schon. Allerdings haben Sky und der Privatsender eine Kooperation, die es bislang ermöglichte, oftmals Spiele in englischen Wochen zu übertragen. An diesem 32. Spieltag ist es allerdings etwas anders. Die Partie findet an einem Samstag statt. Eine Ausnahme in der Kooperation.

Und genau hier muss Sat.1 umplanen. Während die Partie am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr zur besten Bundesliga-Zeit für die Fußballfans stattfindet, kann Matthias Opdenhövel nicht. Der Moderator war in den Partien für den Sender stets im Einsatz, ist dieses Mal allerdings anderweitig unterwegs.

Denn samstags hat Opdenhövel derzeit im „The Masked Singer“-Studio zu tun und wird für die Partie VfB Stuttgart – FC Bayern München nicht moderieren. Stattdessen übernimmt ein anderes bekanntes Gesicht.

Andrea Kaiser moderiert Bundesliga-Hammer

Für das Bundesliga-Topspiel wird Andrea Kaiser auf Sat.1 moderieren. Vielen deutschen, vor allem sportbegeisterten Fernsehzuschauern dürfte der Name ein Begriff sein. Kaiser gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten deutschen Sportmoderatorinnen im TV. Am Samstag wird dann erstmals die Moderation für ein Bundesliga-Spiel übernehmen. Aber das ist nicht die einzige Änderung, die der Sender vornehmen muss.

Erstmals wird Markus Herwig die Interviews am Spielfeldrand übernehmen. Außerdem: Kommentator Wolff Fuss wird die Partie für das Sat.1-Publikum nicht übernehmen, da er am frühen Abend bei Sky im Topspiel zwischen dem 1. FC Köln und SC Freiburg im Einsatz sein wird. Stattdessen übernimmt Matthias Stach. An seiner Seite wird Ex-Trainer Stefan Kuntz als Experte fungieren.