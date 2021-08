Mesut Özil: Schalke-Fans sind empört – DIESE Aktion von ihm ist der Grund

Seit seinem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul zu Jahresbeginn ist es um den ehemaligen Nationalspieler Mesut Özil sehr ruhig geworden.

Wegen seines neusten Bilds in den sozialen Netzwerken laufen Fans des FC Schalke nun gegen Mesut Özil Sturm.

Mesut Özil postet Foto – aber DAS hat er dabei ganz vergessen

Nach Horror-Jahren beim FC Arsenal zog es Mesut Özil Anfang des Jahres zu Fenerbahce Istanbul in die Türkei. Dort wird er von den Anhängern verehrt.

Seine Anfänge beim FC Schalke 04 hatte Mesut Özil zuletzt offenbar kurzzeitig vergessen. Foto: imago images/Seskim Photo

Einst schenkten ihm diese Liebe auch die Fans des FC Schalke 04. Mesut Özil ist in Gelsenkirchen aufgewachsen, lernte dort das Fußball spielen. Bei S04 unterschrieb er seinen ersten Profi-Vertrag, in Königsblau feierte er sein Bundesliga-Debüt.

Das ist Mesut Özil

Geboren am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen

2005 wechselte er von RW Essen in die Jugend von Schalke 04

Schalker verließ er 2008 für 5 Mio Euro in Richtung Bremen

2010 schlug Real Madrid für 18 Mio zu, ehe er 2013 für 47 Mio zu Arsenal ging

2018 trat er wegen Kritik an einem Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan aus der Nationalmannschaft zurück

Im Januar 2021 wechselte er von London zu Fenerbahce Istanbul

Beim FC Schalke 04 schoss er sein erstes Profi-Tor, spielte zum ersten Mal in der Champions League. Dem Klub hat Mesut Özil viel zu verdanken.

Hat er das etwa schon wieder vergessen? Der neuste Beitrag von Mesut Özil dürfte die Fans des FC Schalke 04 ganz schön sauer machen.

Mesut Özil vergisst Schalke 04

„Neue Saison, neue Ziele“, schreibt Özil und teilt dazu eine Grafik. Zu sehen ist der 32-Jährige wie im Spielertunnel des Şükrü Saraçoğlu Stadion steht. Er trägt dabei ein Fenerbahce-Trikot. An der Wand hängen links die Trikots seiner Ex-Klubs.

Doch wer genau hinschaut, sieht, dass ein Jersey fehlt. Werder Bremen, Real Madrid, FC Arsenal – nur der FC Schalke 04 ist nicht dabei. Der ein oder andere Fan hat dieses Detail bemerkt. Einer kommentiert: „Kurz den Verein vergessen, der es ihm ermöglicht hat, Profi zu werden.“

Mesut Özil spielte von 2006 bis 2008 bei den Profif von S04 mit. Foto: IMAGO / Uwe Kraft

Dabei hatte Mesut Özil eigentlich immer betont wie sehr ihm Gelsenkirchen und der FC Schalke 04 am Herzen liege. In der Vorsaison verfasste er noch einen emotionalen Post und richtete seine Worte an S04!

