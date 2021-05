Mesut Özil: Nach Verletzung – nächste Schlappe für den Fenerbahce-Profi!

Mesut Özil kommt seit seinem Wechsel in die Türkei zu Fenerbahce nicht in Tritt.

Für Mesüt Özil will es bei Fenerbahce einfach nicht laufen. Zuletzt fiel der Weltmeister von 2014 mit einer Verletzung aus.

Nach 56 Tagen stand Mesut Özil am Donnerstagabend wieder im Kader und feierte sein Startelf-Comeback gegen Alanyaspor. Doch es folgte die nächste Schlappe.

Mesut Özil: Enttäuschung mit Fenerbahce

Özil kam mit seiner Mannschaft nicht über ein 0:0 beim Tabellensechsten der Süper Lig hinaus. Sein Trainer Emre Belözoglu wechselte ihn in der 65. Minute aus.

Das ist Mesut Özil

Geboren am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen

2005 wechselte er von RW Essen in die Jugend von Schalke 04

Schalker verließ er 2008 für 5 Mio Euro in Richtung Bremen

2010 schlug Real Madrid für 18 Mio zu, ehe er 2013 für 47 Mio zu Arsenal ging

2018 trat er wegen Kritik an einem Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan aus der Nationalmannschaft zurück

Im Januar 2021 wechselte er von London zu Fenerbahce Istanbul

Damit kommt der offensive Mittelfeldspieler in dieser Saison gerade einmal auf 473 Spielminuten. Seit seinem Wechsel in die Türkei hat der 32-Jährige für Fener acht Pflichtspiele bestritten.

Durch das Remis verpasste Fenerbahce es, an Tabellenführer Besiktas heranzurücken. Der Rückstand auf den Stadtrivalen beträgt inzwischen fünf Punkte.

Mesut Özil war 56 Tage zum Zuschauen verdammt. Foto: imago images/Seskim Photo

Wird Mesut Özil im Saisonendspurt wichtig?

Mesut Özil hatte sich am 4. März gegen Antalyaspor (1:1) am Sprunggelenk verletzt. Anschließend fehlte er wegen einer Coronavirus-Infektion.

Ob der offensive Mittelfeldspieler in den letzten vier Saisonspielen noch einmal wichtig werden kann, werden die nächsten Wochen zeigen. Am kommenden Montag steht die Partie gegen den Tabellen-19. Erzurumspor an. (mk mit SID)