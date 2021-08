FC Schalke 04: Wechsel wird konkreter – darf sich S04 über zusätzliche Einnahmen freuen?

Sportdirektor Rouven Schröder bleiben noch bis zum 31. August Zeit, um die Stars des FC Schalke 04 zu verkaufen.

Matija Nastasic, Amine Harit, Ozan Kabak und Omar Mascarell – sie alle sollen Schalke 04 noch verlassen, um den Klub finanziell zu entlasten. Nun bahnt sich allerdings ein anderer Deal an, der den Knappen unverhofft zusätzliches Geld bescheren würde.

FC Schalke 04: Ex-Spieler vor Rückkehr nach Deutschland

Zunächst in der Schalker Jugend und später bei den Profis gelang ihm der Durchbruch auf der großen Fußballbühne. Nach drei erfolgreichen Jahren in der ersten Mannschaft wechselte er zu Paris St. Germain und wurde zum drittteuersten Transfer der Vereinsgeschichte.

Geldregen für den FC Schalke 04?

Die Rede ist von Thilo Kehrer, der von 2012 bis 2018 beim FC Schalke 04 spielte. Nun könnte der 24-Jährige allerdings nach Deutschland zurückkehren. Gerüchten zufolge soll Bundesligist Bayer Leverkusen ein Auge auf den Verteidiger geworfen haben.

Nun scheint Bewegung in den Deal zu kommen. Wie die französische Sporttageszeitung „L’Equipe“ berichtet, hat Bayer nun ein erstes Angebot abgegeben. Das soll allerdings noch weit unter dem Marktwert Kehrers liegen.

Noch steht Kehrer in Paris unter Vertrag.

Schalke dürfte sich über zusätzliche Einnahmen freuen

Sollte der Transfer tatsächlich über die Bühne gehen, dürfte sich Kehrers Ex-Klub Schalke 04 über zusätzliche Einnahmen freuen. Möglich macht es der Solidaritätsbeitrag. Dieser wird bei einem Wechsel an die Ausbildungsvereine eines Spielers ausgeschüttet.

So funktioniert der Solidaritätsbeitrag im Fußball:

Den Solidaritätsbeitrag bekommen bei dem Wechsel eines Profis Vereine ausgezahlt, die zwischen dem 12. bis 23. Lebensjahr an der Ausbildung eines Profis beteiligt waren

Der Beitrag beträgt insgesamt fünf Prozent der Ablöse

Bei mehreren Vereinen wird die Summe aufgeteilt

Je fünf Prozent des Solidaritätbeitrags werden auf die Spielzeiten zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr angerechnet

Jede weitere Spielzeit bis zum 23. Lebensjahr wird mit zehn Prozent vergütet

Dieser beträgt rund fünf Prozent der gezahlten Ablöse und wird nach einem bestimmten Schlüssel unter den Jugendvereinen eines Spielers ausgezahlt. Im Falle Kehrers stehen Schalke rund 55 Prozent der Ausbildungsentschädigung zu.

FC Schalke 04 hofft auf einen Transfer, um an Thilo Kehrer mitzuverdienen.

Nimmt man den derzeitigen Marktwert des Spielers (laut transfermarkt.de 25 Millionen Euro) als Basis, würden die Königsblauen bei einem Wechsel rund 687.500 Euro verdienen.

Geldregen für den FC Schalke 04? Foto: dpa

Findet Schalke zurück in die Erfolgsspur?

Das 1:1 gegen Aue am Freitagabend war enorm ernüchternd für Schalke. Nun wollen die Königsblauen unbedingt zurück in die Erfolgsspur finden. Am kommenden Samstag ist die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis allerdings beim Tabellenführer in Regensburg zu Gast.

