FC Schalke 04: Fans können es nicht glauben, als sie DAS miterleben! „Da fehlen mir die Worte“

Auch beim FC Schalke 04 freuen die Fans sich über die Rückkehr ins Stadion.

Nach dem 4:1-Erfolg im DFB-Pokal gegen Villingen kamen die Spieler des FC Schalke 04 zu den mitgereisten Fans und ließen sich feiern. Dabei sorgte ein Anhänger der Königsblauen allerdings für eine unschöne Szene.

FC Schalke 04: Dreiste Fan-Aktion beim Pokal-Spiel

„Ich habe gerade erfahren, dass am Sonntag im Block ein 7-Jähriger das Trikot von Marius Bülter geschenkt bekommen hat, damit es ihm zehn Sekunden später entrissen wurde. Manchmal frage ich mich echt, was bei einigen im Kopf vorgeht“, schreibt Schalke-Fan Dome Nalewaja auf Twitter.

Im Schalke-Block kommt es zu unfassbaren Szenen. Foto: imago images (Montage DERWESTEN)

Er selbst habe die Informationen aus einem Forum erfahren und sie anschließend bestätigt bekommen. Unter seinem Tweet meldet sich ein anderer Fan und erklärt, was genau vor gefallen war.

Mir fehlen echt die Worte.



Ich habe gerade erfahren, dass am Sonntag im Block ein 7-jähriger das Trikot von Bülter geschenkt bekommen hat, damit es ihm 10 Sek entrissen worden ist. Manchmal frage ich mich echt, was bei einigen Leute im Kopf vorgeht...#S04 — Dome (@domenlwj) August 11, 2021

„War direkt vor mir die Aktion. Ging auch echt rund. Einige Schalker haben es mitbekommen und konnten nur durch die Ordner auseinandergezogen werden. Der ,Dieb' hat sich samt Trikot direkt an den Zaun hinter seine Freundin gestellt, war komplett uneinsichtig.“

Das sind Schalkes nächste Gegner:

Jahn Regensburg (21.08)

Fortuna Düsseldorf (28.08)

SC Paderborn (12.09)

Karlsruher SC (17.09)

Auch Schalke hat vom Vorfall mitbekommen

Diesen Vorfall bemerkten viele Schalke-Profis offenbar. Bülters Sturm-Kollege Marvin Pieringer gab daraufhin sein Trikot an den Fan.

Schalke-Star Marius Bülter. Foto: imago images/Sportfoto Rudel

Auch beim Klub ist die ganze Geschichte inzwischen angekommen. Die königsblauen Anhänger versuchen jetzt, Bülter und den Fan zusammenzubringen.

FC Schalke 04 findet kleinen Fan und macht DAS

Am Donnerstagabend verkündete der FC Schalke 04 die frohe Botschaft. Der Klub konnte den kleinen Jungen ausfindig machen. Was ihn neben einer Einladung zum Heimspiel jetzt noch erwartet, erfährst du hier!

Ähnlicher Vorfall bei Schalke-Rivale Borussia Dortmund

