FC Schalke 04: Diese Grammozis-Aussagen bringen Fans auf die Palme – „Dumme Ausreden“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Der verpasste Sieg von FC Schalke 04 gegen Erzgebirge schmerzte viele Fans.

Doch was der Trainer von FC Schalke 04, Dimitrios Grammozis, nach dem Spiel sagte, macht viele Fans noch wütender.

FC Schalke 04: Fans wütend über Grammozis-Aussagen nach Aue-Spiel

Viele S04-Fans bemühen sich der neuen Mannschaft wieder eine Chance zu geben und an den Wiederaufstieg zu glaube. Doch bislang sind die Ergebnisse in der zweiten Bundesliga eher durchwachsen.

FC Schalke 04: Fans wütend über diese Aussagen von Trainer Dimitrois Grammozis. Foto: IMAGO / Pakusch

Nach drei Spieltagen steht der Pottklub mit vier Zählern auf Platz 7 in der Tabelle. Trainer Dimitrios Grammozis versuchte nach dem enttäuschenden Remis gegen Erzgebirge Aue eine Erklärung zu finden: „In der zweiten Halbzeit hatten wir die Passschärfe und den Mut nicht mehr. Der Gegner hat, weil wir einige Abspielfehler hatten, mehr Mut gewonnen.“

Und weiter: „Die ersten 60 Minuten waren sehr gut, wir haben das Gaspedal zu schnell runtergenommen.“ Für viele Fans absolut unverständlich und kein fremdes Bild.

-------------------------

Weitere News vom S04:

FC Schalke 04: Fans entdecken Trikot im Stadion und flippen aus – „Genial“

FC Schalke 04 nimmt Sturm-Talent ins Auge! Wird ER der nächste Schröder-Coup?

FC Schalke 04: Deal wird konkreter – darf sich S04 bald über zusätzliche Einnahmen freuen?

-------------------------

„Fehlender Mut mit 20.000 Fans im Rücken, das Schalke Logo auf der Brust und einer 1:0 Führung? Wenn dem so ist, muss sich aber mal so schnell wie möglich was ändern“, schreib ein S04-Anhänger auf Twitter.

+++ FC Schalke 04 – Erzgebirge Aue im Live-Ticker: Schalke-Schock! Fan-Albtraum bewahrheitet sich +++

Nach dem Treffer von Dominik Drexler in der 32. Minute glaubte bereits die Mehrheit an den zweiten Sieg der Königsblauen in dieser Saison. Kurz vor Schluss ließ Sascha Hartel die Träume mit seinem Ausgleichstreffer (86.) jedoch platzen. Einige Fans meinen, den Grund zu kennen und schieben es auf einen Wechselfehler des Trainers.

Grammozis erklärt Wechsel-Taktik – Fans ohne Verständnis

Der neue Sportdirektor Rouven Schröder erntete bereits viel Lob für sein Händchen bei den Transfers. Mit Rodrigo Zalazar scheint der S04 bereits einen neuen Fan-Liebling gefunden zu haben und auch Torschütze Drexler ist im Team angekommen.

Rodrigo Zalazars Kräfte ließen im Spiel gegen Aue nach 60 Minuten nach. Foto: IMAGO / osnapix

Während für Zalazar nach knapp 60 Minuten Schluss war, blieb Drexler fast bis zum Ende auf dem Platz. Grammozis erklärt seine Wechsel-Taktik und muss ein Eingeständnis machen: „Bei beiden ist der Tank noch nicht bei 100 Prozent. Was die Fitness angeht, hätte ich vielleicht beide runternehmen müssen. Macht man das, ist es nicht leicht, sie adäquat zu ersetzen.“

Einige Fans können diese Aussage nicht akzeptieren und sind fassungslos. Wir haben ein paar Reaktionen gesammelt:

Was ein Bullshit. Zu Drexler sagte er selbst, dass er topfit aus Köln kam. Es ist eine Ausrede, für seine passive Art Fußball zu spielen.

Es ist die gleiche Katastrophe wie letzte Saison, null Spielideen, kein Tempo. Nur Ausreden. Spielerische Armut.

Klasse, dann wird es ja bestimmt auf magische Weise in den kommenden 2-3 Spielen besser.

Lieber Herr Grammozis, bitte hören Sie auf, immer die wichtigsten Spieler auszuwechseln.

Zalazar hat eine ganze Vorbereitung inklusive vieler Testspiele für Frankfurt absolviert. Was sollen diese dummen Ausreden?

Die Verpflichtung von Dominik Drexler machte der S04 am 21. Juli bekannt. Rodrigo Zalazar ist sogar erst seit dem vierten August dazugestoßen.

Bis zum nächsten Spiel gegen Jahn Regensburg (21. August, 13.30 Uhr) haben die Spieler eine Woche Zeit, um die nötige Fitness gegebenenfalls noch nachzuholen. (cg)