FC Schalke 04: Klublegende Asamoah rechnet mit Chaoten ab – „Keine Schalke-Fans“

Der FC Schalke 04 ist wieder in der Bundesliga und darf sich damit auch sonntags auf Auftritte im Doppelpass auf Sport1 freuen. Dort war der Leiter der Lizenzspielerabteilung Gerald Asamoah am Sonntag (14. August) zu Gast.

Die Klublegende sprach über einen der wohl dunkelsten Momente in Geschichte des FC Schalke 04 und rechnete dabei mit einigen Fan-Chaoten ab.

FC Schalke 04: Legende Asamoah rechnet mit Fan-Chaoten ab

Den 20. April 2021 wird man beim FC Schalke 04 nicht mehr so schnell vergesen. An jenem Abend verloren die Königsblauen mit 0:1 bei Arminia Bielefeld und stiegen sang- und klanglos aus der Fußball-Bundesliga ab. Was sich dann aber einige Stunden später an der Veltins-Arena abspielte, war einfach nur schlimm.

Bei der Ankunft des Mannschaftsbusses haben Fan-Chaoten auf Spieler und Trainerteam eingeschlagen und sie um das Stadion gejagt. Auch Gerald Asamoah war in dieser Nacht dabei.

FC Schalke 04: Klublegende Gerald Asamoah wird deutlich. Foto: IMAGO / RHR-Foto

„Klar war die Situation nach dem Bielefeld-Spiel extrem für uns und auch für den Verein. Diese Fans, die das damals getan haben, sind für mich keine Schalke-Fans. Das sind einfach Idioten, die da waren“, wird die Vereinslegende im Sport1-Doppelpass deutlich.

Beim FC Schalke 04 ist man enger zusammengerückt

Doch durch diese Aktion sei man beim FC Schalke 04 noch enger zusammengerückt und habe in der darauffolgenden Saison dadurch den direkten Wiederaufstieg geschafft.

„Mit dem Aufstieg haben wir uns wieder vereint mit den Fans. Wenn man dann sieht, was bei uns im Stadion gegen Gladbach los war, dann erkennt man, dass da eine Truppe, eine Einheit wieder da ist und genau das brauchen wir gerade“, so Asamoah.

Mit der Unterstützung der Fans hoffen die Königsblauen, dass in dieser Spielzeit der Klassenerhalt geschafft wird. Dafür gab es von der Nordkurve am Samstag nach dem Spiel ein klare Ansage (Hier mehr dazu).

