FC Schalke 04: Neuzugang Polter lässt die Katze aus dem Sack! Seine Mitspieler freuen sich

Tolle Neuigkeiten bei Sebastian Polter, dem Neuzugang des FC Schalke 04!

Auf Instagram verkündete der Stürmer eine wichtige Nachricht, über die sich sogar seine Mitspieler beim FC Schalke 04 freuen.

FC Schalke 04: Neuzugang Polter verkündet Hammer-Nachricht!

Für Sebastian Polter sind es gerade aufregende Wochen. Mit dem FC Schalke 04 ist er in die neue Saison gestartet, feierte den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals und holte jetzt am Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) den ersten wichtigen Punkt in der Fußball-Bundesliga.

Aber auch privat ist beim Neuzugang der Königsblauen viel los. Vor Kurzem gab Polter bekannt, dass er und seine Frau Ilena ein Kind erwarten. Jetzt verkündete der Stürmer, was es für ein Geschlecht haben wird.

Auf Instagram postete Polter ein Video von der Gender Reveal Party, auf deutsch etwa Geschlechtsenthüllungsfeier des Babys. „Es wird ein Junge“, freut sich der werdende Vater.

FC Schalke 04 und Mitspieler freuen sich für Polter

Neben den zahlreichen Fans, die dem Paar gratulieren, sind auch einige Mitspieler und ehemalige Teamkollegen dabei. Alex Kral beispielsweise schreibt: „Freue mich für dich, Bro! Genieß es.“ Der Instagram-Account des S04 kommentiert ebenfalls: „Wir freuen uns sehr für euch.“

Polter verriet auch, wann das Baby wohl auf die Welt kommen wird. Für Januar 2023 ist die Geburt seines Sohnes geplant.

Ob der Angreifer dann bei einem Treffer für die Königsblauen mit dem Baby-Jubel feiern wird? In seinen drei Pflichtspielen ist ihm bislang kein Tor gelungen. Die nächste Chance hat Polter dann im Auswärtsspiel am kommenden Wochenende beim VfL Wolfsburg (20. August, 15.30 Uhr). (oa)