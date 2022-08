FC Schalke 04 vor nächstem Coup? Schröder plaudert über Spieler-Interesse

Noch bis zum 1. September um 18 Uhr hat der FC Schalke 04 Zeit, Spieler zu holen oder abzugeben. In beide Richtungen, sowohl Zu- als auch Abgänge, wollen die Königsblauen noch etwas machen.

Jetzt packte Sportdirektor Rouven Schröder über mögliche Transfers beim FC Schalke 04 aus. Dabei sollen sich wohl mehrere Spieler bei ihm gemeldet haben, die gerne für den Revierklub spielen wollen.

FC Schalke 04: Weitere Transfers geplant

Zwölf Neuzugänge hat der FC Schalke 04 bereits geholt, dazu wurden drei Leihgaben fest verpflichtet. Bis zum Ende der Transferperiode wird sich im Kader der Königsblauen aber noch etwas tun.

FC Schalke 04: Alle bisherigen Neuzugänge

Thomas Ouwejan (Kaufoption gezogen, 2 Millionen Euro)

Rodrigo Zalazar (Kaufoption gezogen, 1,5 Millionen Euro)

Sebastian Polter (VfL Bochum, 1,5 Millionen Euro)

Tobias Mohr (1. FC Heidenheim, 1 Million Euro)

Florent Mollet (Montpellier HSC, 500.000 Euro)

Tom Krauß (RB Leipzig, Leihe)

Marvin Pieringer (Kaufoption gezogen, 500.000 Euor)

Alexander Schwolow (Hertha BSC, Leihe)

Justin Heekeren (RW Oberhausen, 180.000 Euro)

Leo Greiml (Rapid Wien, ablösefrei)

Ibrahima Cisse (KAA Gent, ablösefrei)

Maya Yoshida (Sampdoria Genau, ablösefrei)

Cedric Brunner (Arminia Bielefeld, ablösefrei)

Alex Kral (Spartak Moskau, Leihe)

Jordan Larsson (Spartak Moskau, ablösefrei)

So kündigte Sportdirektor Rouven Schröder gegenüber der „WAZ“ sowohl einige Zu- als auch Abgänge an. „Da wird meiner Meinung nach noch einiges passieren“, so Schröder. Gerald Asamoah erklärte zudem im Sport1-Doppelpass: „Wir müssen auf der Abgabenseite noch was machen.“

Spieler wollen zum FC Schalke 04

Dass Top-Verdiener Amine Harit den Verein verlassen soll, ist längst klar. Sollten für Malick Thiaw und Marius Lode ebenfalls gute Angebote vorliegen, wird der FC Schalke 04 die beiden Verteidiger wohl ebenfalls ziehen lassen. Vor allem Thiaw könnte den Königsblauen eine hohe Millionensumme einbringen.

Beim FC Schalke 04 wird sich noch bis zum Ende der Transferperiode was tun, verriet Sportdirektor Rouven Schröder am Rande des Revierderbys der U19. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Dann müsste natürlich auch ein Ersatz für Malick Thiaw her. Schröder verriet, dass die Suche bereits laufe.

„Es geht nicht nur in Richtung Abgänge. Es melden sich aktuell Spieler, bei denen man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass sie bereit sind, für Schalke zu spielen“, sagt der Sportdirektor am Rande des U19-Revierderbys am Sonntag (14. August) gegenüber der „WAZ“.

