VfL Wolfsburg – FC Schalke 04: Trainer verkündet bittere Nachricht – Neuzugang fällt aus

Voller Vorfreude blicken die Knappen der Partie VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 entgegen. Gelingt in der Autostadt der erste Sieg der Saison? Nach der Startniederlage gegen Köln und dem Last-Minute-Remis gegen Gladbach soll endlich ein Dreier her.

Auf diesen warten auch die Wölfe. Der Saisonstart misslang. Vor dem Spiel VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 hat Trainer Niko Kovac nun aber äußerst schlechte Nachrichten. Ein Neuzugang fällt aus.

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04: Auch Wolfsburg noch ohne Sieg

Auf Kovac wartet beim VfL noch einige Arbeit. Am ersten Spieltag gab es gegen Aufsteiger Werder Bremen ein hartumkämpftes 2:2. Eine Woche später war man gegen Rekordmeister Bayern München ohne Chance und verlor 0:2.

Bei beiden Spielen in der Startelf stand dabei Patrick Wimmer. Der 21-Jährige kam vor der Saison von Bundesligaabsteiger Arminia Bielefeld. Wimmer soll die rechte Außenbahn beleben. Gegen Bremen gelang ihm immerhin schon eine Vorlage. Gegen Schalke wird er aber fehlen.

Am Wochenende stehen sich VfL Wolfsburg und der FC Schalke 04 gegenüber. Foto: IMAGO/ regios24/Kirchner-Media (Montage: DER WESTEN)

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04: Neuzugang fehlt nach Trainingscrash

Das bestätigte Kovac am Donnerstag. „Patrick Wimmer war heute nicht im Training, da er gestern einen Zusammenprall hatte und sich danach nicht gut fühlte“, so der Cheftrainer. „Fürs Wochenende ist er deswegen sicher keine Alternative.“

🗣️ #Kovac: Patrick Wimmer war heute nicht im Training, da er gestern einen Zusammenprall hatte und sich danach nicht gut fühlte. Fürs Wochenende ist er deswegen sicher keine Alternative. #VfLWolfsburg #WOBS04 pic.twitter.com/vhQxRm6PXL — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 18, 2022

Am Mittwoch war Wimmer mit einem Mitspieler Kopf an Kopf zusammengerauscht. Der Ausfall trifft die Wölfe hart.

+++ FC Schalke 04: Fans fallen vom Glauben ab – Wunschspieler wechselt zu Zweitligist +++

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04: Kramer mit deutlicher Ansage

Inwiefern das die Vorbereitung von Schalke-Trainer Frank Kramer betrifft, bleibt abzuwarten. Der sagte am Donnerstag seinerseits, was er von seiner Mannschaft im kommenden Duell erwartet. „Wir müssen in allen Spielphasen präzise spielen, da werden wir uns noch weiterentwickeln“, so Kramer.

--------------------------------

Nachrichten zum FC Schalke 04:

Wird FC Schalke 04 Amine Harit und Malick Thiaw bald los? Schröder-Aussagen machen Hoffnung

FC Schalke 04: Neuzugang völlig baff – „So etwas habe ich noch nie erlebt“

FC Schalke 04: Hoffnungen geplatzt! S04 bleibt weiterhin auf IHM sitzen

----------------------------------

„Wolfsburg hat viel Geschwindigkeit auf dem Platz. Es ist eine athletische Truppe“, meint er weiter. „Sie setzen im Aufbauspiel auf Dominanz und sind im Ballbesitz flexibel. Zudem schlagen sie gute Standards. Wir wollen eigene Impulse setzen und unsere Chancen suchen.“ (mh)