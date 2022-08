FC Schalke 04: Neuzugang völlig von den Socken – „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Blitzstart beim FC Schalke 04: Nur eine Woche nach der Bekanntgabe seines Wechsels zum S04 feierte Jordan Larsson in der Veltins-Arena sein Debüt für die Königsblauen.

Vor 62.000 Zuschauern betrat er in der zweiten Halbzeit gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) das Spielfeld und durfte gleich erleben, was es bedeutet, für den FC Schalke 04 zu spielen.

FC Schalke 04: Larsson erlebt dramatisches Finish

Packender hätten die letzten Sekunden auf Schalke nicht sein können. Nachdem die Knappen eine Führung aus der Hand gegeben hatten, sprach der Videoassistent ihnen kurz vor Abpfiff einen Elfmeter zu. Marius Bülter trat an und versenkte.

Ein Jubelsturm erfasst das Stadion. Auf den Tribünen und der Bank des FC Schalke 04 gab es kein Halten. Der Punktgewinn wurde ebenso euphorisch bejubelt, wie manch großer Erfolg. Und mittendrin stand Jordan Larsson, der aus dem Staunen nicht mehr herauskam.

Jordan Larsson nach dem Spiel vor der Nordkurve. Foto: IMAGO/RHR-Foto

FC Schalke 04: Fans treiben die Mannschaft an

„Das war fantastisch“, schwärmt der 25-Jährige in einem You-Tube-Video der Königsblauen. „Ich habe so etwas vorher noch nicht erlebt.“ In Russland habe er maximal vor 45.000 Zuschauern gespielt.

Schalke 04 – Jordan Larsson

Auf Schalke sei die Atmosphäre komplett anders gewesen. „Du hast von der ersten Minute an gespürt, dass die Fans und 90 Minuten lang pushen. Ich spüre, dass der Support einfach fantastisch ist.“

FC Schalke 04: Eine Sache fehlt Larsson

Zudem spricht er darüber, dass er sich zwar gut eingelebt habe, seine Verlobte und sein Sohn ihm allerdings noch fehlen würden. Erst dann könne er zu 100 Prozent ankommen.

Innerhalb der Mannschaft sei er von allen allerdings sehr gut aufgenommen worden. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl und einen guten Start gehabt“, so Larsson. Daran dürften auch die Fans ihren Anteil haben.

Schalke-Sportdirektor begeistert

Zuvor hatte Larsson selbst jemanden von den Socken gehauen. Rouven Schröder, Sportdirektor des FC Schalke 04, verriet nach dem Transfer, was ihn beim Schweden ganz besonders beeindruckt hatte. Hier erfährst du es. (mh)