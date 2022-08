FC Schalke 04 lässt die Katze aus dem Sack! Riesige Begeisterung bei den Fans

Jahrelange Talfahrt, Alptraum-Abstieg und Wiederauferstehung – die letzten Jahre waren wohl die emotionalsten in der jüngeren Vereinsgeschichte des FC Schalke 04.

Spieler, Verantwortliche und Fans – sie alle lagen sich nach dem emotionalen Aufstieg in die Bundesliga in den Armen. Die Erinnerung ist in den Köpfen präsent. Und in Zukunft können die Fans des FC Schalke 04 die Reise auch visuell nochmals erleben.

FC Schalke 04: Dann fällt der Doku-Startschuss

Dass sich die Knappen in der zweiten Liga von Kameras begleiten ließen und eine Doku nach dem Absturz drehten, war bereits bekannt. Vor Kurzem verkündete S04 dann, dass die sechsteilige Doku mit dem Namen „Schalke 04 – Zurück zum Wir“ bei RTL+ laufen wird.

Bei der Frage nach dem Starttermin ließ der Klub seine Fans allerdings noch im Dunkeln tappen – bis jetzt. Wie die Knappen jetzt mitteilten, fällt der Startschuss am 15. September. Ab diesem Tag werden alle Folgen beim Streamingdienst von RTL verfügbar sein.

FC Schalke 04: Besonderes Schmankerl für die Fans

Wer es so lange nicht aushalten kann, für den hat der FC Schalke 04 aber noch eine besondere Überraschung. Bereits eine Woche vorher lädt Schalke am 9. September zur großen Preview in die Veltins-Arena ein.

Schalke 04 lädt zur Preview. Foto: imago/Revierfoto

Interessierte Fans können sich ab sofort für rund 10 Euro eine Karte im blauweißen Ticketshop sichern. Angeboten werden lediglich Plätze im Oberrang. Über den Videowürfel werden an diesem Tag die ersten beiden Episoden der Dokumentation gezeigt.

FC Schalke 04: „Tiefe Einblicke in die königsblaue Seele“

Geplant ist zudem ein kleines Rahmenprogramm, welches gegen 18.30 Uhr starten soll. Zwischen den beiden Folgen soll es zudem eine kurze Pause geben – ganz im Stile eines Fußballspiels.

Nachrichten zum FC Schalke 04:

Schalke 04 verspricht jedenfalls einzigartige Einblicke durch die Doku: „Neben großen Fan-Momenten blickt das authentische Porträt auch auf den beispiellosen Umbruch, den die Knappen auf allen Ebenen hinter sich haben. Der Club lässt im Moment einer existenziellen Krise tiefe Einblicke in die königsblaue Seele zu“, heißt es vom Verein.

