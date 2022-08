FC Schalke 04: Fans rufen Mannschaft in die Nordkurve – klare Ansage an S04-Profis

Die Begeisterung über die Bundesliga-Rückkehr hatte beim FC Schalke 04 nach der Auftaktniederlage einen herben Knick erlitten. Doch beim ersten Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach war die Euphorie wieder voll zurück.

Nach dem 2:2 wurden die Profis des FC Schalke 04 zur Nordkurve gerufen. Von den Fans gab es eine deutliche Ansage.

FC Schalke 04: Fans rufen Mannschaft zur Nordkurve

„Unfassbar“, beschrieb Gladbachs Christoph Kramer die Stimmung in der Veltins-Arena nach dem Spiel. Der Weltmeister von 2014 war begeistert von der Unterstützung der S04-Anhänger. Wenige Minuten zuvor erzielte der FC Schalke 04 in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich. Das Stadion bebte anschließend. Die Fans auf den Tribünen und die Mannschaft auf dem Feld lagen sich in den Armen.

Groß war die Erleichterung über den Punktgewinn nach der bitteren 1:3-Pleite zum Auftakt beim 1. FC Köln. So wie die S04-Profis gegen Borussia Mönchengladbach aufgetreten sind, soll es die ganze Saison über sein, forderten die Fans der Königsblauen. Nach der Partie wurden sie zur Nordkurve gerufen.

FC Schalke 04: Das sagten die Fans den Profis

Ein Fan, der in der Nordkurve stand, berichtet gegenüber DER WESTEN, was der Mannschaft mit auf dem Weg gegeben wurde. „Wir wussten, der Weg wird steinig und schwierig. Es geht aber einzig und allein um den Klassenerhalt und gemeinsam schaffen wir das“, sollen die Fans den Profis gesagt haben.

Die Mannschaft des FC Schalke 04 hört ganz genau zu, was die Fans zu sagen haben. Foto: IMAGO / Sven Simon

Die Anhänger fordern von der Mannschaft deshalb vollen Einsatz: „Wenn ihr euch so reinhängt wie heute gegen Gladbach, dann könnt ihr euch sicher sein, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen.“

Danach wurde gemeinsam ausgiebig gefeiert und der Fokus aber auch schon auf die nächste Partie gelegt. Am kommenden Wochenende gastiert der FC Schalke 04 beim VfL Wolfsburg und wir versuchen, den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt zu schaffen.

