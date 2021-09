FC Schalke 04: David Wagner schockt die Fußballwelt – S04-Fans sprachlos „Es tut so weh“

Während der FC Schalke 04 in der 2. Liga um den Anschluss an die Tabellenspitze kämpft, spielt Ex-Coach David Wagner in der Champions League.

Jetzt schockte Wagner mit den Young Boys Bern nicht nur den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Fans geschockt – unbeliebtem Ex-Coach Wagner gelingt Sensation

David gegen Goliat oder besser gesagt Young Boys Bern gegen Manchester United. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Doch die Realität sah anders aus. Am Dienstagabend schien David Wagner seine Mannschaft perfekt auf den Top-Favoriten eingestellt zu haben.

David Wagner gewinnt mit Bern gegen United. Foto: imago images/Geisser

Nach 13 Minuten zeigte Weltstar Cristiano Ronaldo seine individuelle Klasse und schoss das Tor zum 1:0. Zu diesem Zeitpunkt dachten die meisten Zuschauer, dass der Drops bereits gelutscht sei. Doch sie wurden eines Besseren belehrt.

Nachdem Wan-Bissaka kurz vor der Halbzeit glatt Rot für ein Foul sah, kippte das Spiel langsam. Moumi Ngamaleu knallte die Young Boys Bern zum 1:1 (66.). Mit diesem Endergebnis wären die Schweizer wohl bereits mehr als zufrieden gewesen.

Riesen-Patzer lässt Wagner jubeln – S04-Fans sprachlos

Es war bereits die letzte Minute in der Nachspielzeit. Lingard unterläuft direkt vorm eigenen Strafraum ein fataler Fehlpass. Siebatcheu ist der dankbare Abnehmer und macht die Sensation perfekt und YBB besiegt Manchester United mit 2:1.

Das Stadion flippte komplett aus und bejubelte die Mannschaft. Die Fans von S04 können es dagegen einfach nicht fassen. „Es tut so weh, so eine kranke Mannschaft unter so einem kack Trainer spielen zu sehen“, schrieb einer bei Twitter. Und: „David Wagner gewinnt als Trainer gegen Manchester United. Ich glaube die Hölle friert zu.“

Nachdem Wagner im Vorfeld trotz des Negativrekords von 18 Niederlagen in Folge, von einer Schuld am Abstieg des Pottklubs größtenteils nichts wissen wollte (DER WESTEN berichtete>>>), waren die S04-Fans bereits bedient. Viele wollten ihren Ex-Coach scheitern sehen, doch diese Rechnung hatten sie nicht mit Wagner gemacht.

