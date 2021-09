FC Schalke 04: ER gehört in die Nationalmannschaft – TV-Experte mit deutlicher Forderung an Hansi Flick

Beim FC Schalke 04 läuft es plötzlich wieder. Nach dem verkorkstem Start in der 2. Bundesliga gab es zuletzt zwei Siege in Folge für Königsblau.

Einen großen Anteil daran hatte der wohl beste Neuzugang des FC Schalke 04, der nach Ansicht von S04-Legende Olaf Thon unbedingt für die Nationalmannschaft nominiert werden muss.

Schalke-Legende schlägt Neuzugang fürs DFB-Team vor

Die Rede ist von keinen geringeren als Simon Terodde, der bereits in den ersten sechs Pflichtspielen ganze sieben Treffer erzielte. Im Sport 1-„Doppelpass 2. Bundesliga“ am Montagabend empfiehlt Experte Thon den S04-Stürmer für die Nationalmannschaft.

„Wir haben in der Nationalmannschaft nicht so einen Spielertypen wie ihn. Wenn es einen Mittelstürmer seiner Statur und seines Stils nicht in der Bundesliga gibt, warum sollte man dann nicht einen Stürmer aus der zweiten Liga nominieren?“

Für den 55-Jährigen ist der Mittelstürmer, der die Torjägerliste im Unterhaus anführt, ein „Ausnahmespieler“ und der „beste Stürmer der Liga.“

Wäre Schalke-Stürmer Terodde einer für die Nationalmannschaft?

Besonders als das DFB-Team in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein (2:0) in der Offensive Probleme hatte, wäre ein Stürmer wie Terodde optimal gewesen. „Der hätte da mindestens noch drei Tore mehr geschossen“, so Thon.

Und weiter: „Er kann den Ball festmachen, Gegenspieler binden. Das ist etwas, was mir bei der Nationalmannschaft ab und an fehlt.“

Seine Qualität hat Terodde nicht nur in dieser Saison unter Beweis gestellt. Der gebürtige Bocholter steht aktuell bei 149 Toren in 259 Zweitliga-Partien. Damit ist er Rekordhalter im Unterhaus. Ob der neue Bundestrainer Hansi Flick sich tatsächlich irgendwann für eine Nominierung des S04-Stürmers entscheidet? Sollte er weiter so treffen, könnte man definitiv darüber nachdenken. (oa)