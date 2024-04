Real Madrid – FC Barcelona: El Clásico live im Free-TV und Livestream

Es ist eines der größten Fußballspiele der Welt. Stars gibt es auf beiden Seiten reihenweise und Aufregung ist stets garantiert: der Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona (21. April, 21 Uhr). Dieses Jahr gibt es das Duell „nur“ in der spanischen Liga.

Real Madrid ist aktuell Tabellenführer, kann einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Doch der FC Barcelona wird im Clásico etwas dagegen haben. Schließlich soll der Titelkampf weiterhin spannend bleiben. Bei Barca rechnet man sich zudem noch große Chancen aus. Viele Fans fragen sich jetzt: Wo kann ich mir das Spitzenspiel anschauen?

Real Madrid – FC Barcelona live im Free-TV und Livestream

Für Spaniens Top-Liga hat DAZN seit mehreren Jahren die Rechte an der Übertragung. Und genau hier wird auch Real Madrid – FC Barcelona zu sehen sein. Wer an DAZN denkt, der weiß auch, dass eigentlich ein Abo für die vielen Spiele notwendig wäre. Doch für den Clásico gibt es eine Ausnahme – zur Freude der vielen Fußballfans.

Denn das Topspiel der beiden Erzrivalen gibt es ausnahmsweise kostenlos! Über die kostenlose Option in der DAZN-App dürfen die Fans sich die Partie anschauen. Hierfür müssen sie sich lediglich auf der Homepage des Streamingdienstes registrieren, falls sie noch keinen DAZN-Account haben. Normalerweise wären beim Streamingdienst monatlich 29,99 Euro für ein Abo notwendig.

Anstoß im Estadio Santiago Bernabeu, der Heimspielstätte der Madrilenen, ist um 21 Uhr. Die Vorberichtserstattung bei DAZN gibt es bereits ab 20.30 Uhr mit Moderator Tobias Wahnschaffe. Kommentator ist Jan Platte, der von Ex-Profi Jonas Hummels unterstützt wird.

Großer Schritt Richtung Meisterschaft?

Damals hieß es Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi bei Real Madrid gegen den FC Barcelona. Seitdem die beiden Superstars mittlerweile bei anderen Vereinen spielen, müssen neue Spitzenspieler her. Bei den Königlichen gibt es so einige: Jude Bellingham, Vinicius Junior oder Rodrygo Goes sind nur drei. Bei Barca aber gibt es auch vielversprechende Spieler um Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski. Lamine Yamal, Raphinha und Joao Felix könnten die Matchwinner im Clásico werden.

Favorit auf den Sieg ist Real Madrid. Die Königlichen sind Spitzenreiter und haben acht Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen. Bei einem Sieg rückt sechs Spieltage vor dem Ende der große Meistertitel immer näher. Das wollen die Katalanen aber um jeden Preis verhindern.