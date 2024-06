Jochen Breyer privat: Hat der ZDF-Moderator eine Freundin?

Jochen Breyer zählt zu den bekanntesten Sport-Moderatoren im deutschen Fernsehen. Seit Jahren ist eine feste Größe im ZDF, moderiert dort regelmäßig die Sportübertragungen wie das „Sportstudio“.

Doch wer steckt eigentlich hinter dem charismatischen Typen, der regelmäßig das ZDF-Sportstudio moderiert? Wer ist Jochen Breyer privat? Und hat der Sportmoderator eine Freundin, eine Frau oder gar Kinder?

Jochen Breyer privat: Gibt es eine Frau an seiner Seite?

Jochen Breyer wurde am 11. November 1982 in Heidelberg geboren. Er ist der Sohn eines Universitätsprofessors und hat zwei Schwestern. Sein Abitur machte der Journalist am Friedrich-Hecker-Gymnasium in Radolfzell. Anschließen begann er an der Ludwig-Maximilians-Universität ein Studium der Politikwissenschaften.

Schon während seines Studiums begann seine Karriere in der Medienwelt. Er arbeitete für die Süddeutsche Zeitung und den Bayrischen Rundfunk. Nach einem Auslandsjahr in Madrid startete er beim ZDF als Reporter und Interview. Von 2011 bis 2020 moderierte er das ZDF-Morgenmagazin – allerdings nicht den Sport, sondern als Hauptmoderator.

Jochen Breyer moderiert regelmäßig die Sport-Sendungen im ZDF. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

2012 stieg er schließlich auf, durfte ab dann die Champions-League-Sendungen im ZDF mit dem Experten Oliver Kahn als Moderator begleiten. Nur ein Jahr später stieg er dann in die Riege der großen Sport-Moderatoren auf. Breyer wurde zum neuen Moderator des „aktuellen Sportstudios“. Damit ging für ihn ein Kindheitsraum in Erfüllung. 2019 moderierte er an der Seite der Schauspielerin Anna Loos das Bühnenprogramm der offiziellen Feierlichkeiten zu „30 Jahre Mauerfall“ am Brandenburger Tor.

2021 wurde Jochen Breyer als „Bester Sportmoderator“ ausgezeichnet, 2022 erhielt er den Preis als „Journalist des Jahres“ in der Kategorie Sport und 2023 gewann er den Deutschen Fernsehpreis für die WM-Übertragungen.

Hat Jochen Breyer eine Freundin?

Neben Katrin Müller-Hohenstein zählt Breyer beim ZDF zu den Gesichtern der Sport-Übertragungen. Bei der WM 2022 und der EM 2024 moderierte er die ZDF-Übertragungen mit den Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer zu sehen. Mit Mertesacker und Kramer teilt er bei Instagram auch regelmäßig Fotos bei Instagram.

Sein Privatleben hält der Sportmoderator sonst dafür allerdings weitestgehend geheim. Bei Instagram gibt es keine Infos über seinen Familienstand. Ob er eine Freundin hat, verheiratet ist oder sogar Kinder hat, ist nicht bekannt. Bei Instagram sind lediglich ein paar Blicke hinter die Kulissen der Übertragungen zu finden.