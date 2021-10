Mario Götze wird sehnlichster Wunsch erfüllt – DAVON konnte er beim BVB nur träumen

Als junger BVB-Star wurde Mario Götze von den Fans auf Händen getragen. Doch von dieser Liebe war am Ende seiner Zeit bei Borussia Dortmund nicht mehr viel zu spüren.

Bei der PSV Eindhoven kriegt Mario Götze nun endlich wieder das, was er so dringend braucht: Die Zuneigung der Fans. Und die genoss er am Samstag in vollen Zügen.

Mario Götze wieder geliebt – Ex-BVB-Star genießt Bad in der Fanmenge

Seinen Ausritt nach München haben ihm viele Fans von Borussia Dortmund bis heute nicht verziehen. Mit seinen Leistungen nach der BVB-Rückkehr konnte er sie nicht zurückgewinnen.

Mario Götze kann endlich wieder lachen. Foto: dpa

Irgendwann machte Götze mit seinen teils fragwürdigen Social-Media-Aktivitäten mehr Schlagzeilen als mit seinen sportlichen Leistungen. Als schließlich auch noch die Vertragsverhandlungen platzen, weil Topverdiener Mario Götze (10 Millionen/Jahr) zu keinem Gehaltsverzicht bereit war, hatten die meisten Fans mit ihrem einstigen Helden abgeschlossen.

Umso glücklicher ist der 29-Jährige nun in Eindhoven. Der Neustart ist gelungen. Erst blühte er sportlich wieder auf, inzwischen hat er auch die Herzen der Fans erobert.

----------------------------------------

Mehr BVB-News:

Borussia Dortmund: Manuel Akanji verrät – DAS ist unser Heim-Geheimnis „Das pusht uns mehr"

Borussia Dortmund: Ex-Bundesliga-Star im Anflug? Trainer mit klarer Ansage an den BVB

Üble Vermutung bei Borussia Dortmund! Jetzt reagiert Marco Rose deutlich – und richtet sich direkt an die Fifa

----------------------------------------

„Super Mario“, schallt es im Stadion. Beim jüngsten 3:1 gegen Zwolle tauchten sogar fünf PSV-Anhänger auf, die sich zu Götzes Ehren als „Super Mario“ verkleideten. Glückseelig machte der Ex-BVB-Star ein Gruppenfoto – ein Grinsen über das ganze Gesicht – und teilte es in allen sozialen Netzwerken.

Bei diesem Anblick scheint klar, warum Mario Götze seinen Vertrag in den Niederlanden kürzlich sogar noch einmal verlängert hat.