Mario Götze: Bitterer Rückschlag! Droht dem Ex-BVB-Star jetzt sogar DAS?

Vom großen Traum von der Champions League musste sich Mario Götze bereits verabschieden, jetzt droht der nächste zu folgen.

In der Europa League traf für Mario Götze am Donnerstag der „Worst Case“ ein.

Mario Götze rutscht mit PSV Eindhoven auf Platz Drei in der Europa League

Vor dem Spiel gegen AS Monaco sah alles gut aus. Mit vier Punkten stand der PSV Eindhoven an der Spitze der Gruppe B (6 Tore, 3 Gegentore) in der Europa League.

Knapp verfolgt von Gegner AS Monaco mit Punktgleichstand, aber einem schlechteren Torverhältnis mit nur zwei Toren und einem Gegentreffer.

Mario Götze verliert mit PSV Eindhoven gegen AS Monaco in der Europa League. Foto: IMAGO / ANP

Doch nach 90 Minuten sah die Gruppenkonstellation ganz anders aus und der große Traum von Mario Götze drohte zu platzen. Ausgerechnet der Niederländer Myron Boadu brachte die AS in der 20. Minute in Führung.

Nach dem Wiederanpfiff kam der PSV gut in die zweite Hälfte und war die spielbestimmende Mannschaft. Folgerichtig erzielte Cody Gakpo (59.) den Anschlusstreffer. Doch kurz vor Schluss dann der Schock.

PSV verliert und rutscht zwei Plätze runter

Ex-Bayern-Trainer Niko Kovač bewies ein glückliches Händchen und brachte den Youngster Sofiane Diop in die Partie. Der 21-Jährige besiegelte das Schicksal der Holländer und traf aus kurzer Distanz in der 89. Minute zum 2:1.

Da zeitgleich Real Sociedad gegen RCD Mallorca mit 1:0 gewinnen konnte, ziehen auch die Spanier an der PSV vorbei.

Somit steht Mario Götze und seine Mannschaft plötzlich auf dem dritten Platz in der Tabelle und muss nun sogar um das Weiterkommen bangen. (cg)