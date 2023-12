Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Kommt der Sancho-Hammer?

Gerüchte um Zu- und Abgänge, fixe Transfers, Ablösesumme – langsam nimmt die Gerüchteküche wieder Fahrt auf. Rund um Borussia Dortmund werden auch im Winter mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden schießen.

Hinter Sportdirektor Sebastian Kehl liegt ein langer anstrengender Sommer, doch auch im Winter gibt es vieles zu tun. So manche Baustelle ist im Kader von Borussia Dortmund noch immer nicht behoben.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

Sancho-Rückkehr?

8. Dezember, 07.54 Uhr: Holt Borussia Dortmund tatsächlich Jadon Sancho zurück? Es könnte zu einem spektakulären Tauschgeschäft kommen! Hier erfährst du alle Einzelheiten.

Mega-Juwel im Anflug?

6. Dezember, 15.16 Uhr: Borussia Dortmund hat offenbar die Fühler nach einem Innenverteidiger-Juwel ausgestreckt. Allerdings hat das ganze einen Haken. Hier mehr dazu.

Malen will weg

5. Dezember, 10.17 Uhr: Bei Borussia Dortmund bahnt sich ein Abgang an. Donyell Malen will den Klub wohl verlassen, bereitet seinen Abgang vor. Hier alle Einzelheiten!

CL-Gegner macht Ernst: Droht dem BVB ein bitterer Abgang?

4. Dezember, 22.44 Uhr: Aufgepasst Borussia Dortmund! Ein finanzkräftiger Klub aus der Premier League hat einen BVB-Star ins Auge genommen. Hier mehr dazu.

Wunschtransfer auserkoren

28. November, 8.17 Uhr: Für eine Problem-Position scheint der BVB einen Wunschspieler gefunden zu haben. Er soll schon im Winter zu den Dortmundern kommen. Hier alle Infos.

BVB an Ukraine-Talent dran

26. November, 17.25 Uhr: Borussia Dortmund ist offensichtlich an dem nächsten Top-Talent dran. Der Offensivspieler kickt noch in der Ukraine, träumt aber von einem Wechsel in eine europäische Top-Liga. Hier mehr dazu!

Top-Talent einer für den BVB?

21. November, 14.47 Uhr: In der Innenverteidigung ist der BVB auf der Suche nach Verstärkung. Kann ein Top-Talent die Probleme beheben? Hier mehr dazu.

Steht ein Abgang im Winter vor?

19. November, 19.51 Uhr: Steht im Winter ein Hammer-Abgang bevor? Ein BVB-Star ist heiß begehrt. Top-Klubs machen ernst. Hier mehr dazu