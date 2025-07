Brisantes Gerücht beim BVB: Werden Marco Reus und Gio Reyna zu Rivalen?

Giovanni Reyna hat keine Zukunft mehr bei Borussia Dortmund. Er soll den Klub verlassen, wenn’s irgendwie geht noch in diesem Sommer. Doch nach Jahren der Rückschläge und Enttäuschungen stehen die Bewerber nicht gerade Schlange.

Immer heißer wird aber das Gerücht, Reyna könnte nach dem BVB-Abschied in die USA zurückkehren. Wird er in seinem Heimatland wieder glücklich? Am Ende gar als neuer Rivale seines größten Förderers Marco Reus?

BVB-Abschied: Wird Reyna zum Reus-Rivalen?

Einst als Supertalent gehandelt, sind die Tage von Reyna beim BVB gezählt. Das bewies nicht zuletzt die Klub-WM (hier alle Details). Der Verein will ihn nach Möglichkeit noch in diesem Sommer verkaufen. Lange hatte man an ihm festgehalten, ihn unterstützt in seiner langen Leidenszeit und seinen mentalen Schwierigkeiten. Doch inzwischen ist der Glaube an eine Wende in schwarzgelb verflogen. Auch bei Reyna, der einen Neustart anvisiert.

Doch wo? Waren in den letzten Jahren noch Top-Klubs wie AC Mailand, Olympique Marseille oder Benfica Lissabon hinter ihm her, hat die sportliche Talfahrt auch hier Spuren hinterlassen. Es ist still um Reyna-Bewerber. Um Real Sociedad gibt es ein lauwarmes Gerücht, sonst ist aus Europa nichts zu hören. Aus den USA dagegen schon. Dort wird „Gio“ noch immer gefeiert – und er wäre bei fast jedem MLS-Klub einer der großen Stars.

LA-Derby zwischen Reus und Reyna möglich

Zu einem Verein führt dabei eine besonders heiße Spur – und die entbehrt nicht einer gewissen Brisanz. Laut mehrerer Berichte ist der Los Angeles FC in Gesprächen um den 22-Jährigen. Dann würde Reyna nicht nur zu einer besonders ambitionierten MLS-Franchise wechseln – sondern wäre fortan auch Rivale von Marco Reus.

Lange galt Reyna als designierter Nachfolger der BVB-Legende. Reus ging voran, förderte das Talent wo er konnte. Inzwischen spielt er bekanntermaßen für Los Angeles Galaxy, den Erzrivalen des LAFC. Reus und Reyna als Kontrahenten im „El Traffico“? Das wäre ein heißes Duell.