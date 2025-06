Marco Reus: Trotz Premiere für Ex-BVB-Star – Horror geht weiter

Marco Reus lässt seine Karriere derzeit bei den Los Angeles Galaxy ausklingen. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in seiner Premierensaison in der MLS läuft es für den langjährigen BVB-Star in dieser Spielzeit so gar nicht.

Denn LA liegt zur Saisonhalbzeit sang- und klanglos auf dem letzten Tabellenplatz der Western Conference. Von den Playoffs, geschweige denn von der Meisterschaft, ist Marco Reus meilenweit entfernt. Nun darf sich der 36-Jährige dennoch über eine Premiere freuen.

Marco Reus erstes Mal Galaxy-Kapitän

In seinem 26. Spiel für LA Galaxy war es nun endlich so weit: In Abwesenheit des eigentlichen Kapitäns Maya Yoshida, der einst seine Schuhe für den FC Schalke 04 schnürte, durfte Reus in der Nacht von Samstag (28. Juni) auf Sonntag seine Premiere als Spielführer von Los Angeles Galaxy feiern. Dieser Rolle wurde der ehemalige Dortmunder umgehend gerecht.

Denn gegen die favorisierten San Jose Earthquakes, die in der Western Conference auf Tabellenplatz sechs rangieren, reichte es am Ende zu einem 1:1-Unentschieden. Der Torschütze des Tages auf Seite von Los Angeles: Marco Reus. Der Deutsche sorgte mit seinem vierten Saisontor für den Punktgewinn im direkten kalifornischen Duell, der die Moral in der Mannschaft wohl etwas aufwerten dürfte.

Galaxy kann die Saison wohl abschreiben

Sportlich hilft dieses Unentschieden Reus und LA jedoch nicht wirklich weiter. In der Tabelle ist man weiter abgeschlagen Letzter, der Rückstand auf einen direkten Playoff-Platz beträgt satte 17 Punkte. Galaxy kann die Spielzeit also mehr oder weniger abschreiben.

Für Marco Reus persönlich geht es in den vergangenen Wochen hingegen wieder etwas bergauf. Der 36-Jährige hat seine Verletzungsprobleme überwunden, dazu scort der ehemalige Dortmunder verlässlich. Neun Scorerpunkte in 14 Ligaspielen lassen sich jedenfalls sehen.