Borussia Dortmund: Star am Boden zerstört – er kann nur machtlos zusehen

Für viele Spieler von Borussia Dortmund steht keine Pause an. Denn sie sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Viele kämpfen um eine Trophäe in der Nations League.

So auch Giovanni Reyna. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund erlebte mit dem US-Nationalteam in der Nations League in Nordamerika einen heftigen Rückschlag. Dabei kam er nicht einmal zum Einsatz.

Borussia Dortmund: Bitterer Rückschlag für Reyna

Während Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und Pascal Groß in der deutschen Nationalmannschaft einen wichtigen 2:1-Sieg gegen Italien feiern konnten, lief es für einen anderen Spieler von Borussia Dortmund ganz und gar nicht gut. Giovanni Reyna ist mit den USA im Halbfinale der Nations League rausgeflogen.

Die US-Amerikaner blamierten sich dabei gegen Panama. Cecilio Waterman traf für Panama in Los Angeles in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:0. Damit steht Panama im Finale am Montag und trifft dort auf Mexiko, das im anderen Halbfinale 2:0 gegen Kanada gewann. Den USA bleibt nur das Spiel um Platz 3 gegen Kanada am Sonntag um 23 Uhr.

Vielleicht kommt Reyna dort zum Einsatz. Gegen Panama saß der BVB-Star die kompletten 90 Minuten auf der Bank und musste zusehen, wie seine Teamkollegen auf bittere und blamable Art und Weise rausgeflogen sind.

Kaum mehr Einsätze für Reyna

Aber nicht nur in der US-Nationalmannschaft läuft es für Reyna in diesem Jahr einfach nicht. Während er vor wenigen Wochen noch einige Einsätze bei Borussia Dortmund hatte, findet er sich mittlerweile unter Niko Kovac nur noch auf der Bank wieder. Der 22-Jährige schaut die 90 Minuten entweder komplett zu oder wird kurz vor dem Ende eingewechselt.

Auch wenn Reyna in Dortmund noch einen Vertrag bis 2026 hat, ist davon auszugehen, dass er in diesem Sommer den Verein verlassen wird. Die BVB-Bosse planen nicht mehr mit ihm. Er soll noch einmal einige Millionen in die Borussia-Kassen reinbringen. Wohin es ihn ziehen könnte, ist noch unklar.