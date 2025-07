Gittens-Abgang steht kurz bevor – so viel Kohle bleibt für Borussia Dortmund

Jetzt also ist es passiert. Im sonnigen Fort Lauderdale (USA) haben sich am Donnerstag (3. Juli) alle Parteien geeinigt. Jamie Gittens wird Borussia Dortmund erwartungsgemäß verlassen und sich Chelsea London anschließen. Lediglich letzte vertragliche Details stehen noch aus.

Bis zuletzt feilschte Borussia Dortmund um jeden Euro, wollte unbedingt die Wunschablöse von 65 Millionen erreichen. Interessant ist allerdings ein Blick in die Ad-hoc-Mitteilung, die der börsennotierte Klub an seine Aktionäre verschickte. Hier verrät der Verein, mit wie viel Reingewinn man aus dem Transfer plant.

Borussia Dortmund zufrieden

Die zähen Verhandlungen haben ein Ende gefunden. Dem Vernehmen nach haben es die BVB-Bosse geschafft, ihre Wunschablöse zu erreichen. Hatte man in Dortmund nach Gittens‘ starker Hinrunde gar von einem weiteren 100 Millionen-Euro-Transfer geträumt, musst man nach dessen Leistungsabfall im Frühjahr etwas kleinere Brötchen backen.

Dennoch ist man zufrieden. „Sein Transfer zurück in die englische Heimat wäre für uns ausgesprochen werthaltig“, deutete Lars Ricken in der Mitteilung von Borussia Dortmund an. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl spricht, dass man die „wirtschaftlichen Vorstellungen aller Wahrscheinlichkeit nach“ verwirklichen konnte.

Abgaben drücken Reinerlös

Von den annähernd geschätzten rund 65 Millionen Euro bleibt allerdings nicht alles für die Dortmunder übrig. Das geht aus der Ad-hoc-Mitteilung des Klubs hervor. „Mit der Realisierung dieses Transfergeschäfts erwartet die Geschäftsführung einen positiven Effekt auf die Ergebniskennzahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026 in einer Größenordnung von rund 37 bis 42 Millionen Euro“, heißt es da. Die Schmälerung ist auf fällig werdende Abgaben zurückzuführen.

Eine immer noch stolze Summe, wenn man bedenkt, dass die Dortmunder Gittens 2020 ablösefrei aus der Jugend des Chelsea FC holten. Wie viel Geld Borussia Dortmund von den bis zu 42 Millionen Euro in einen direkten Ersatz für Gittens oder in andere neue Spieler stecken kann, bleibt abzuwarten.