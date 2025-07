Borussia Dortmund gibt grünes Licht bei Gittens! Einen Haken hat der Wechsel noch

Auf diese Nachricht wartet man bei Borussia Dortmund seit Tagen und Wochen! Dass Jamie Gittens den BVB in diesem Sommer verlassen wird, galt unter Fans und Experten längst als gesetzt. Doch bisher konnten sich die Vereine einfach nicht einigen.

Doch jetzt verkündet Borussia Dortmund einen Durchbruch! Jamie Gittens steht kurz vor einem Wechsel zu Chelsea London. Darauf hätten sich alle Beteiligten geeinigt. Allerdings ist noch nicht alles in trockenen Tüchern.

Borussia Dortmund: Grundsätzliche Einigung bei Gittens

Wie ein Damoklesschwert schwebte diese Personalie während der Klub-WM in den USA über dem BVB. Jamie Gittens hatte sich wohl schon frühzeitig dazu entschieden, den Verein in diesem Sommer verlassen zu wollen. Schnell kristallisierten sich die „Blues“ aus London als favorisiertes Ziel heraus.

Da beide Klubs derzeit bei der Klub-WM weilen, verhandelten alle Seiten in den letzten Tagen hart. Jetzt ein erster Durchbruch: „Borussia Dortmunds Offensivakteur Jamie Gittens steht vor einem Wechsel zum englischen Erstligisten FC Chelsea“, teilte der BVB am späten Donnerstagabend (3. Juli) mit. „Darauf einigten sich alle beteiligten Parteien am heutigen Donnerstag in Fort Lauderdale.“

Wechsel noch nicht durch

Allerdings betonen die Schwarz-Gelben gleichzeitig auch, dass man sich noch nicht in allen Punkten geeinigt habe. „Die vertraglichen Details sind nun noch abzuwickeln“, heißt es von Seiten des Vereins. Ob es sich dabei um Ablöse oder den neuen Vertrag des Spielers handelt, ließ der BVB offen.

„Die Gespräche mit Chelsea waren herausfordernd, aber letztlich sind wir froh, dass wir unsere wirtschaftlichen Vorstellungen aller Wahrscheinlichkeit nach verwirklichen können und dann Planungssicherheit haben“, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Damit dürfte zumindest klar sein, dass die Dortmund-Verantwortlichen wohl eine Summe im Wunschbereich um die 65 Millionen Euro ausgehandelt haben.

Borussia Dortmund: Nächstes Millionenprojekt

Gittens reiht sich damit in eine Reihe von Spielern ein, die die Dortmunder günstig holten, ausbildeten und dann teuer verscherbelten. Ousmane Demebele, Jude Bellingham, Erling Haaland, Jadon Sancho – die Liste ist lang. Gittens war 2020 ablösefrei aus der Jugend von Manchester City ins Ruhrgebiet gekommen. Dortmund macht also einen fetten Gewinn.