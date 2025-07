Welchen Plan verfolgt Borussia Dortmund? Kehl deutet nächste Chukwuemeka-Wende an

Borussia Dortmund und Carney Chukwuemeka – mehr als eine Andeutung, was daraus werden könnte, war es bisher nicht. Seit der BVB den Mittelfeldspieler im Winter von Chelsea London auslieh, hatte er immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Einer der Gründe, weshalb man die Kaufoption für ihn verstreichen ließ.

Dabei hatte es zuvor immer wieder geheißen, Borussia Dortmund könne sich vorstellen, Chukwuemeka zu halten. Während der Klub-WM war dann lange nicht klar, ob der BVB die Leihe bis zum Ende des Turniers verlängern könnte. Und kaum ist das geklärt, deutet Sportdirektor Sebastian Kehl eine weitere Wende an.

Borussia Dortmund: Verbleib doch möglich

Auch wenn Chukwuemeka bei der Klub-WM nur eine Nebenrolle spielt, ist man beim BVB glücklich, dass er auch für die K.o.-Phase an Bord bleibt. Das bestätigte Kehl im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung: „Wir haben uns mit dem FC Chelsea darauf verständigt, dass er bei uns bleiben wird, solange wir noch im Wettbewerb des Fifa Club World Cup sind.“ Das Turnier in der amerikanischen Hitze ist enorm kräftezehrend – jeder fähige Ersatzspieler kann daher Gold wert sein.

Allerdings ist es ein kleiner Satz im Anschluss, der die Tür für Spekulationen öffnet. „Alles, was danach kommt, ist offen“, stellt der Sportdirektor von Borussia Dortmund klar. Ein Abschied Chukwuemekas nach der Klub-WM ist offenbar also keineswegs in Stein gemeißelt.

Welche Optionen gibt es?

Dass der 21-Jährige ein begnadeter Fußballer sein kann, davon ist man in Dortmund auch weiterhin überzeugt. Er müsste nur seine Verletzungsanfälligkeit in den Griff bekommen. Deshalb dürfte es auch ein zu großes Risiko sein, den Spieler für eine große Summe fest zu verpflichten.

Anderseits dürfte Chukwuemeka auch in der Premier League bei Chelsea London weiterhin keine großen Einsatzchancen haben. Eine weitere Leihe für ein Jahr könnte daher eine Option sein, wenn der BVB dem Spieler noch eine Chance geben will. So könnte man relativ gefahrlos darauf setzen, die Verletzungssorgen in den Griff zu kriegen, um anschließend von den Talenten des Engländers zu profitieren.

Borussia Dortmund: Vieles hängt an Gittens

Wie genau die Transferphase des BVB ausgeht, hängt auch daran, wie viel Geld man mit dem Verkauf von Jamie Gittens einnimmt. Dieser schließt sich aller Voraussicht nach Chelsea London an. Erst dann dürften die Dortmunder Transferbemühungen wieder ans Laufen kommen – und eine endgültige Entscheidung bei Chukwuemeka fallen.