Borussia Dortmund – Ulsan HD: Irre Maßnahmen rund ums Spiel – ER ist der Grund

Borussia Dortmund gegen Ulsan HD – eine wichtige Partie am letzten Gruppenspieltag der Klub-WM. Der BVB wollte unbedingt den Gruppensieg klarmachen. Doch die Anzahl der Zuschauer auf den Rängen spiegelte das so gar nicht wider. Tausende Plätze blieben einmal mehr leer.

Doch ein ganz besonderer Gast hatte sich nach Cincinnati verirrt. US-Vizepräsident JD Vance gab sich bei Borussia Dortmund gegen Ulsan HD die Ehre. Das sorgte rund um das Stadion allerdings für einen kleinen Ausnahmezustand.

Borussia Dortmund – Ulsan HD: Vizepräsident zu Gast

Vance gönnte sich eine kurze Auszeit von der aktuell so angespannten Weltpolitik. Das nutze er für einen Trip in die Heimat, immerhin erblickte er 30 Kilometer von Cincinnati entfernt in Middletown das Licht der Welt. Auch startete er im Bundesstaat Ohio seine politische Karriere.

Jetzt also Fußball. Den Auftritt des BVB sah er sich von der Tribüne hinter einer Glasscheibe an. Gut möglich, dass das zu den ausgedehnten Sicherheitsmaßnahmen gehörte, die rund um das Spiel von Borussia Dortmund gegen Ulsan HD ergriffen wurden.

Immenses Sicherheitsaufgebot

So fielen Zuschauern vor Ort Scharfschützen auf dem Stadiondach auf. Taschen wurden von Spürhunden und Sicherheitsbeamten laut „Kicker“ doppelt geprüft. Und auch Mitarbeiter des Secret Service beteiligten sich an der Kontrolle der Stadionbesucher.

Neben JD Vance gab sich auch FIFA-Präsident Gianni Infantino in Cincinnati die Ehre. Auch er wurde von einem Security-Tross begleitet. In der Hitze von Ohio (37 Grad Celsius) bekam der FIFA-Boss aber vor allem auch wieder tausende leere Zuschauerplätze bei seinem Prestige-Projekt zu sehen.

Borussia Dortmund – Ulsan HD: Kampf ums Achtelfinale

Für Borussia Dortmund war die Mission vor Anpfiff bereits klar: Mit einem Sieg wäre man sicher in der K.-o.-Phase der Klub-WM dabei und würde sich damit auch weitere Millionen-Einnahmen sichern. Nach zwei dürftigen Auftritten präsentierte sich der BVB in der ersten Halbzeit des Spiels immerhin dominant und ging auch in Führung.