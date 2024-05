Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: Überraschendes Gerücht! Holt Dortmund IHN?

Gerüchte um Zu- und Abgänge, fixe Transfers, Ablösesumme – langsam nimmt die Gerüchteküche wieder Fahrt auf. Rund um Borussia Dortmund werden auch im Winter mal wieder Transfer-News und Gerüchte wie Pilze aus dem Boden schießen.

Hinter Sportdirektor Sebastian Kehl liegt ein langer anstrengender Sommer, doch auch im Winter gibt es vieles zu tun. So manche Baustelle ist im Kader von Borussia Dortmund noch immer nicht behoben.

Borussia Dortmund: Transfer-News und Gerüchte

Welche Spieler verpflichtet der BVB? Welche Abgänge muss Borussia Dortmund verkraften? Wir behalten bei den Transfer-Plänen von Borussia Dortmund den Überblick und halten alle BVB-Fans in unserem Transfer-Blog stets auf dem Laufenden.

Borussia Dortmund jagt Juwel

19. Mai, 9.15 Uhr: Keine Transferperiode vergeht in Dortmund, ohne dass zahlreiche Talente gehandelt werden. Jetzt soll der BVB an einem Spieler von AFC Sunderland interessiert sein. Was es damit auf sich hat, liest du hier.

Dortmund verabschiedet Duo

18. Mai, 9.22 Uhr: Nach Marco Reus werden zwei weitere Spieler den BVB verlassen: Marius Wolf und Mateu Morey bekommen keine neuen Verträge. Das verkündete Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber den Ruhr Nachrichten.

BVB vor Hammer-Transfer? Spieler äußert sich

15. Mia, 14.36 Uhr: Borussia Dortmund ist offenbar heiß auf einen neuen Stern am Fußball-Himmel. Nun hat sich der Spieler zu den Wechselgerüchten geäußert. Hier mehr!

Lerma kommt

13. Mai, 22.13 Uhr: Es hat sich angedeutet, jetzt ist alles klar: Justin Lerma kommt tatsächlich zum BVB. Hier alle Infos lesen.

Transfer fix?

7. Mai, 16.33 Uhr: Borussia Dortmund schnappt sich offenbar ein Mega-Juwel. Dabei nutzen Kehl und Co. den Trick, mit dem Real Madrid schon erfolgreich war. Hier mehr dazu.

Mega-Juwel zum BVB?

6. Mai, 7.32 Uhr: Borussia Dortmund hat es offenbar auf das nächste Mega-Juwel abgesehen. Das Talent soll sogar schon in Dortmund gesichtet worden sein. Hier mehr zu dem Transfer!

Top-Torjäger auf BVB-Wunschliste

5. Mai, 14.33 Uhr: Borussia Dortmund hat offenbar einen Star aus der Bundesliga ins Visier genommen. Er soll auf der Wunschliste ganz oben stehen. Hier mehr dazu!

Borussia Dortmund: Barca-Juwel im Anflug?

30. April, 15.03 Uhr: Das wäre ein Hammer! Schnappt sich der BVB ein Mega-Juwel aus Barcelona? Die Anzeichen verdichten sich. Hier mehr dazu erfahren.

Zukunft entschieden? Star spricht Klartext

29. April, 19.29 Uhr: Borussia Dortmund würde einen Spieler am Ende der Saison gerne fest verpflichten. Nun äußert sich der Leihspieler zu seiner Zukunft. Hier mehr dazu.

BVB kassiert Transferpleite

26. April, 14.59 Uhr: Borussia Dortmund muss eine Transfer-Schlappe einstecken. Ausgerechnet Paris Saint-Germain bekommt den Zuschlag. Alle Infos dazu.