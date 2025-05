Borussia Dortmund: Bellingham-Alternative? BVB ist heiß auf Mittelfeld-Star

Bei Borussia Dortmund laufen die Transferplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren! Immer wieder werden die Namen Rayan Cherki und Jobe Bellingham genannt. Vor allem Letzterer soll unbedingt nach Dortmund wechseln, wenn es nach den Borussen-Bossen geht. Die Klub-Verantwortlichen buhlen heftig um den Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham.

Doch auch Eintracht Frankfurt soll mächtig um die Dienste des Engländers kämpfen. Borussia Dortmund droht leer auszugehen. Doch was dann? Für diesen Fall scheinen die BVB-Bosse bereits eine Alternative parat zu haben. Und diese ist nicht weniger spannend.

Borussia Dortmund nimmt Jashari ins Visier

Sein Name ist derzeit in aller Munde: Ardon Jashari gehört zweifelsohne zu den größten Mittelfeld-Talenten Europas. Der 22-Jährige ist erst im letzten Sommer vom FC Luzern zu Club Brügge nach Belgien gewechselt. Dort hat er noch einmal einen riesigen Schritt gemacht. Er hat sich unter anderem in der Champions League weiterentwickeln können – im direkten Duell gegen den BVB (0:3) kam er allerdings nicht zum Einsatz.

Aufgrund seiner starken Leistungen in Brügge hat er sich in Europa einen Namen gemacht und wird nun von Top-Klubs umgarnt. Laut „Sky“ soll unter anderem Manchester City ein Auge auf den Mittelfeld-Akteur geworfen haben. Doch nun die Überraschung: Auch bei Borussia Dortmund soll der Schweizer hoch im Kurs stehen.

Demnach seien die BVB-Bosse enorm an Jashari interessiert, Gespräche mit der Spielerseite und Brügge sollen bereits laufen. BVB-Coach Niko Kovac soll den 22-Jährigen unbedingt verpflichten wollen. Ob sich Schwarz-Gelb gegen die namhafte Konkurrenz durchsetzen kann?

Jashari oder Bellingham?

Richtig heiß dürfte die Personalie, falls Bellingham Schwarz-Gelb abgeben sollte. Er wäre wohl eine Alternative zu dem Youngster vom AFC Sunderland. Dieser wird schon in Kürze eine Entscheidung fällen. Sollte Bellingham zum BVB wechseln, wäre Jashari wohl keine Option mehr. Schließlich wird bei beiden Akteuren wohl eine Ablöse von mehr als 20 Millionen Euro fällig.

Denn Schwarz-Gelb hat auch auf andern Positionen noch großen Nachbesserungsbedarf – sowohl in der Defensive und in der Offensiv. So oder so – der BVB hat zwei ganz spannende Talente auf der Liste!