Borussia Dortmund: Kobel-Hammer! Jetzt ist alles entschieden

Für Borussia Dortmund endete diese Saison nach langer Aufholjagd doch noch versöhnlich. Im Westfalenstadion wird nächstes Jahr weiterhin Champions-League-Fußball gespielt. Für den Verein eine wichtige Einnahmequelle und Argument in jetzt anstehenden Transferverhandlungen, die bereits im vollen Gange sind.

Bei einer wichtigen Personalie, ihrem Torhüter Gregor Kobel, herrscht für die Fans von Borussia Dortmund endlich Gewissheit. Denn in der Krisenphase der Dortmunder stand auch ein möglicher Abgang im Sommer regelmäßig im Raum. Es soll laut „Sportbild“ ernsthafte Gespräche mit dem FC Chelsea gegeben haben.

Borussia Dortmund: Kobel bleibt beim BVB

Nun kann gejubelt werden: Gregor Kobel bleibt über den Sommer hinaus ein Borusse. Darüber setzte die Spielerseite die BVB-Bosse laut „Sport Bild“ bereits in Kenntnis. Damit ist die Torwartfrage beim BVB für die kommende Spielzeit frühzeitig geklärt. Für die Führungsetage extrem wichtig, denn es gibt weitaus mehr Baustellen und Herausforderungen, denen man sich aktuell stellen muss.

Zunächst steht für das Team von Niko Kovac die Klub-WM (14. Juni – 13. Juli) auf dem Programm. Zwar nicht das prestigeträchtigste, aber dafür ein finanziell sehr lukratives Turnier. Allein die Einnahmen in der Gruppenphase belaufen sich auf rund 25 Millionen Euro und sind laut „Sport Bild“-Informationen fest in der BVB-Kaderplanung verankert. Das Erreichen der Ko-Phase ist somit Pflicht.

Noch offen sind ebenso aktuelle Transferverhandlungen des BVB. Jobe Bellingham ist wohl der heißeste Kandidat, doch ob er wirklich nach Dortmund kommen wird, ist unklar (mehr dazu hier). Umso wichtiger, dass Vereinsführung und Fans sich um die Torwart-Position keine Gedanken mehr machen müssen. Und auch Kobel kann sich voll auf den Fußball und die Klub-WM in den USA konzentrieren.

Kobel zuletzt in starker Form

Gerade im letzten Aufschwung konnte der Schweizer vermehrt seinen Wert für Schwarz-Gelb unter Beweis stellen. So hielt er den BVB beispielsweise beim entscheidenden Auswärtssieg in Leverkusen (4:2) im Spiel und gehört nach vier Jahren in Dortmund zu den dienstältesten Führungsspielern.

In dieser Rolle wird Kobel für Borussia Dortmund von enormer Bedeutung sein – zunächst bei der Klub-WM und anschließend in der kommenden Saison. Denn es braucht Konstanten im BVB-Kader und mit laufendem Vertrag bis 2028 kann Kobel genau eine solche bilden.