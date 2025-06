Borussia Dortmund: BVB-Flirt macht Nägel mit Köpfen – Verein ist schon informiert

Welche Transfers tätigt Borussia Dortmund diesen Sommer? Diese Frage stellen sich die Fans schon seit Wochen. Denn auch wenn man die Champions League noch erreichte, sind sich viele Anhänger sicher, dass es Verstärkung braucht.

Dafür könnte der Blick von Borussia Dortmund wieder einmal zum VfB Stuttgart wandern. Dort besitzt mit Enzo Millot abermals ein Starspieler eine Ausstiegsklausel. Und der Offensivmann hat die Stuttgarter offenbar jetzt über seinen Wechsel-Wunsch unterrichtet!

Wildert Borussia Dortmund wieder in Stuttgart?

Mit Waldemar Anton und Serhou Guirassy schnappte der BVB den Stuttgartern im vergangenen Sommer zwei immens wichtige Spieler weg. Der damalige Vizemeister konnte das nur bedingt kompensieren. Zwar darf man sich seit wenigen Tagen Pokalsieger nennen, doch in der Liga reichte es letztlich nur für Platz neun, während Anton und Guirassy es mit Dortmund in die Champions League schafften.

In Kürze könnte auch Enzo Millot den beiden ins Ruhrgebiet folgen. Gerüchte über ein Interesse Borussia Dortmunds am offensiven Mittelfeldspieler gibt es schon länger. Brisant: Auch Millot verfügt über eine Ausstiegsklausel, die mit knapp 20 Millionen Euro im Bereich des machbaren für die Dortmunder liegt.

Millot gibt Wechsel-Wunsch bekannt

Und wie die „Bild“ jetzt auch berichtet, will auch Millot einen Wechsel forcieren. Demnach habe der 22-Jährige den VfB-Bossen intern mitgeteilt, dass er gedenke, den Verein in diesem Sommer zu verlassen.

Dabei hatte Millot den VfB mit einem Doppelpack im DFB-Pokalfinale zum Titel-Triumph geschossen und anschließend noch ausgiebig mit den Fans gefeiert. Jetzt also die Chance für die Dortmunder, die den Spieler wohl nur noch von sich überzeugen müssten (hier mehr Transfer-News zum BVB lesen).

Borussia Dortmund: Große Konkurrenz

Doch ob das so einfach ist? Immerhin sollen internationale Schwergewichte wie der FC Arsenal oder Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur ebenfalls Interesse haben. Es könnte sich in den kommenden Wochen also ein brisanter Transferpoker entwickeln.