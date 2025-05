Borussia Dortmund: Torwart-Hammer! Jetzt ist alles klar

Während die Profis von Borussia Dortmund am letzten Spieltag noch sensationell die Champions-League-Qualifikation klargemacht haben, musste die U23 den bitteren Gang in die Regionalliga antreten. Nach vier Jahren in der dritten Liga stieg die Zweitvertretung am letzten Spieltag in die vierte Liga ab.

Dieser bittere Abstieg bringt große Veränderungen mit sich: Viele Spieler werden die U23 und Borussia Dortmund verlassen. Ein wichtiger Spieler steht bereits kurz vor dem Abgang. Sein Wechsel hatte sich – unabhängig von dem Ausgang der Saison – angekündigt.

Borussia Dortmund: Lotka-Abgang steht kurz bevor

26 Spiele, 42 Gegentore, sechs Spiele zu null – das ist die Saison-Statistik von Marcel Lotka in der abgelaufenen Spielzeit. Lotka war einer der ganz wichtigen Spieler für die U23, hatte in den Jahren zuvor einen großen Anteil an den Erfolgen. In den letzten Wochen – schon vor dem Abstiegs – kristallisierte sich ein Abgang des Keepers jedoch mehr und mehr heraus.

Lotka kam 2022 von Hertha BSC zum BVB und hatte durchaus Ambitionen, auch bei den Profis anzugreifen. Dort bekam er jedoch keine Chance. Gregor Kobel war und ist die klare Nummer, Alexander Meyer sein sehr zuverlässiger Stellvertreter. Mehr als regelmäßige Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft war für Lotka also nicht drin.

Dass Lotka für höhere Aufgaben als Liga drei bestimmt ist, war allen Beteiligten stets klar. Schließlich spielte er mit der Hertha schon Bundesliga. Und doch wollte der BVB den gebürtigen Duisburger unbedingt als Keeper für die U23 halten. Dieser Plan ist nun über den Haufen geworfen worden.

Wohin zieht es Lotka?

Denn spätestens seit dem Abstieg ist klar: Lotka hat beim BVB keine Zukunft mehr. Für die Regionalliga ist er nicht zu halten, Lotka hat deutlich höhere Ambitionen. Auch bei Klassenerhalt wäre es schwierig geworden, ihn zu halten. Schwarz-Gelb legte ihm schon vor einigen Wochen zwar ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor, doch laut „Ruhr Nachrichten“ sind beide Parteien nun an einer Trennung interessiert.

Der Berater des 24-Jährigen schaut sich bereits nach neuen Klubs um, noch soll nichts konkret sein. Doch schon in den kommenden Tagen und Wochen könnte Lotka nach drei Jahren in Schwarz-Gelb bei einem neuen Verein aufschlagen. Gut möglich, dass der Noch-Dortmunder gar in Liga zwei wechseln möchte.