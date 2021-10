Borussia Dortmund droht Fan-Desaster – dieser BVB-Schritt spricht Bände

Alle haben sich auf die große Fan-Rückkehr bei Borussia Dortmund gefreut – dachte man. Stattdessen hat der BVB plötzlich ein Problem, seine Eintrittskarten loszuwerden.

Das Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt droht für Borussia Dortmund nun zu einem regelrechten Fan-Desaster zu werden. Eine Minuskulisse bahnt sich an.

Borussia Dortmund: Pokal-Tickets werden zum Ladenhüter

Beim 3:1 gegen Mainz 05 feierte der BVB das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder eine (fast) volle Hütte. Über 60.000 Zuschauer kamen – ausverkauft war das Spiel aber nicht.

Borussia Dortmund droht gegen Ingolstadt trotz Fan-Rückkehr eine Minuskulisse. Foto: imago images/Kirchner-Media

Bis zur Pandemie wurden den Schwarzgelben die Tickets für alle Spiele regelrecht aus den Händen gerissen. Nun wird das Stadion selbst bei einer noch immer begrenzten Kapazität nicht voll.

BVB - Ingolstadt: Bislang nur wenige tausend Tickets verkauft

Was nach Luxusproblem klingt, könnte ein böser Vorbote gewesen sein. Denn: Für das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (26. Oktober) bahnt sich eine nie dagewesene Minuskulisse an.

Auf seine Fans konnte sich Borussia Dortmund eigentlich immer verlassen. Foto: IMAGO / Thomas Bielefeld

Letzte Woche durften sich erst Dauerkarten-Inhaber eindecken, dann alle Mitglieder. Seit Montag ist der freie Vorverkauf gestartet – und noch immer sind die Tickets ein Ladenhüter.

67.028 Zuschauer sind für die Partie am Dienstagabend erlaubt. Zwei Tage vor dem Spiel ist ein Großteil der Tickets noch immer verfügbar.

Auf den Tribünen Nord, Ost und West wurde bislang nur ein Bruchteil der vorhandenen Karten gekauft. In einigen Blöcken sind sogar noch (fast) alle Karten vorhanden.

Und selbst auf der Südtribüne, für Fans ohne Dauerkarte eigentlich ein unerreichbarer Ort, sind noch tausende Tickets erhältlich.

BVB nimmt Stadion-Ecken aus dem Verkauf

Bezeichnend: Am Dienstagmorgen nahm Borussia Dortmund alle Tickets für die Stadion-Ecken aus dem Verkauf. Plötzlich waren dort keine Karten mehr erhältlich – die Blöcke bleiben wohl aufgrund mangelnden Interesses leer.

Mögliche Gründe

Was sind die Gründe für das Wegbleiben vieler Fans? Klar ist: Ein Heimspiel an einem kalten Herbst-Dienstag gegen den Tabellenletzten der 2. Liga ist per se kein Zungenschnalzer.

Gegen Mainz herrschte am Süd-Eingang zum BVB-Stadion das pure Chaos. Foto: imago images/Sven Simon

Darüber hinaus scheinen noch immer viele Fans das Stadion aus Sorge vor einer Infektion zu meiden. Die Rückkehr zu 3G könnte zusätzliche Fans abgeschreckt haben, die sich bei 2G noch sicherer gefühlt hätten. Auch das Chaos an den Eingängen beim Mainz-Spiel und die Klatsche in Amsterdam waren für den Ticket-Verkauf nicht förderlich.

Dazu haben nicht wenige Fans weiterhin Groll über die Sonderrolle, die sich der Profifußball in der Pandemiezeit herausgenommen hatte. Als weltweit alles still stand, rollte der Ball weiter. Die Spiele vor leeren Rängen empfanden vor allem viele Dauer-Stadiongänger als Schlag ins Gesicht – und bleiben jetzt zu Hause.

BVB-Sorgen wachsen weiter

Auch gegen Ingolstadt plagen Borussia Dortmund weiter große Verletzungssorgen. Eine weitere Personalie kam beim 3:1 in Bielefeld hinzu. Fällt Gregor Kobel nach einer schmerzhaften Begegnung mit dem Pfosten aus? Hier die Infos >>