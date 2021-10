Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Rätselhafter Auftritt – was ist denn mit Jude Bellingham los?

Eine gewisse Vorfreude auf den anstehenden Königsklassen-Kracher bei Ajax Amsterdam war bereits beim Abschlusstraining von Borussia Dortmund zu spüren.

Nur einer war am Montag mies gelaunt. Jude Bellingham legte einen äußerst rätselhaften Auftritt auf dem Trainingsplatz von Borussia Dortmund hin.

Borussia Dortmund: Jude Bellingham mit seltsamer Frost-Attacke

In Dortmund schien am Montagvormittag die Sonne. 14 Grad, kaum Wind – so mancher würde es perfekte Fußballbedingungen nennen.

Bei Borussia Dortmund sorgte eine Aktion von Jude Bellingham für einige hochgezogene Augenbrauen. Foto: dpa

Nicht so Jude Bellingham. Eingepackt wie ein Astronaut vor einer Weltraum-Mission stiefelte der 18-Jährige auf den Trainingsplatz.

Lange Unterhosen, Handschuhe, Mütze und ein Halstuch bis zur Nase hochgezogen – nur durch die Rückennummer auf der Mütze und seinen britischen Akzent ist der Shootingstar überhaupt zu erkennen.

Selbst Brasilianer Reinier ohne Mütze unterwegs

„Besch***en kalt“, murmelte der BVB-Youngster in eine Kamera. Dabei ist Bellingham eigentlich für seine gute Laune bekannt.

Bei Borussia Dortmund ist Jude Bellingham eigentlich als Gute-Laune-Bär bekannt. Foto: dpa

Kältezelle über Brackel? Offenbar nicht, denn die meisten Spieler um ihn herum sind sogar in kurzen Hosen unterwegs. Selbst Reinier, Brasilianer leiden bekanntlich häufig unter den deutschen Wintern, hat auf eine Mütze verzichtet.

------------------------------------------

Mehr aktuelle BVB-News:

Hat Borussia Dortmund diesen Ex-Bundesliga-Star im Visier? Trainer macht dem BVB jetzt eine deutliche Ansage

Borussia Dortmund: SIE kriegen von Axel Witsel jetzt ihr Fett weg – „Nicht vorstellbar“

Borussia Dortmund: Brandt schwärmt von Haaland – Rose kann sich fiesen Seitenhieb nicht verkneifen

------------------------------------------

Als Junge aus den West Midlands sollte Bellingham solche Bedingungen eigentlich kennen. Und wenn er jetzt schon friert, dürfte der anstehende Winter für den Engländer zu einer harten Bewährungsprobe werden.

Immerhin: Als er sich warmgelaufen hatte, zog der Youngster von Borussia Dortmund wenigstens das dicke Fleecetuch aus dem Gesicht. Und siehe da: Mit einem Ball am Fuß war sogar ein kleines Lächeln zu erkennen.

Alle Infos und Highlights vom CL-Spiel des BVB in Amsterdam bekommst du hier im Live-Ticker >>