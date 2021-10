Ajax Amsterdam – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Jubel beim BVB! ER steht endlich wieder im Kader

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Spitzenspiel in der Champions League! Am Dienstag treffen in der Gruppe C Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund aufeinander. Beide Teams wollen sich nach einem erfolgreichen Start in die Gruppenphase an die Spitze der Gruppe setzen.

Auf das Duell Ajax Amsterdam – Borussia Dortmund freuen sich die Fans seit Wochen. Im Handumdrehen waren die wenigen Tickets, die der BVB seinen Anhängern zur Verfügung stellte, vergriffen.

Ajax Amsterdam – Borussia Dortmund: Der BVB will an die Spitze der Gruppe C

Du kannst nicht im Stadion sein, willst das Spiel aber live verfolgen? Dann bist bei uns genau richtig. Wir begleiten die Partie zwischen Amsterdam und Dortmund im Live-Ticker und versorgen dich mit allen Informationen.

-----------------------------------------

+++ Borussia Dortmund: Brandt schwärmt von Haaland – Rose kann sich fiesen Seitenhieb nicht verkneifen +++

-----------------------------------------

Spielinfo:

Anstoß: Dienstag, 19. Oktober, 21 Uhr

Stadion: Johan Cruijff ArenA (Amsterdam)

Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)

------------------------------------------

Ajax Amsterdam – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

-------------------------------------------

Amsterdam: Pasveer - Mazraoui, J. Timber, L. Martinez, Blind - Ed. Alvarez, Klaassen, Gravenberch - Berghuis, Haller, Tadic

Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, N. Schulz - Witsel - Reus, Bellingham - Brandt, Malen - Haaland

--------------------------------------------

21.55 Uhr: Borussia Dortmund stellte seinen Fans rund 2700 Tickets zur Verfügung. Die waren im Vorverkauf innerhalb weniger Sekunden vergriffen.

18.42 Uhr: Ein Comeback gibt es auch auf der Tribüne. Erstmals seit Beginn der Pandemie kehren die BVB-Ultras geschlossen ins Stadion zurück. Das gaben sie vergangene Woche bekannt >>>

17.31 Uhr: Und noch einen Grund zur Freude gibt es bei den Schwarzgelben: Dan-Axel Zagadou kehrt nach seiner Verletzung in den Kader zurück. Bereits vor einigen Tagen hatte Rose verraten, dass er sich über das Comeback des Franzosen freue >>>

16.59 Uhr: Borussia Dortmund ist jedoch optimistisch, das Gastspiel erfolgreich gestalten zu können. Mit Erling Haaland ist der wohl wichtigste Spieler wieder an Bord. Gegen Mainz traf er dann auch gleich doppelt.

-----------------------------------

------------------------------------

16.11 Uhr: Ein kurzer Blick auf den aktuellen Stand der Dinge. Dortmund konnte gegen Besiktas Istanbul (2:1) und Sporting Lissabon (1:0) jeweils knapp gewinnen. Bei Ajax sah das – 5:1 gegen Lissabon und 2:0 gegen Besiktas – schon deutlicher aus.

Montag, 18. Oktober, 16 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zwischen Amsterdam und Dortmund! Wer setzt sich im Top-Spiel dieser Gruppe durch?