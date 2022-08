Borussia Dortmund: Irres Gerücht macht die Runde – Ex-Klub will BVB-Star zurück haben

Am 31. August schließt das Transferfenster. Bis dahin kocht die Gerüchteküche. Mit einem Namen hat aber keiner gerechnet. Bahnt sich bei Borussia Dortmund ein überraschender Wechsel an?

Ein BVB-Profi scheint bei seinem ehemaligen Klub hoch im Kurs zu stehen. Der Spieler verlebte bei Borussia Dortmund ein durchwachsenes erstes Jahr und musste sich teilweise Kritik gefallen lassen. Die Gerüchte um seinen Abgang kommen dennoch überraschend.

Borussia Dortmund: Donyell Malen arbeitet am Durchbruch

Für 30 Millionen Euro holte der deutsche Vizemeister Donyell Malen vergangene Saison von der PSV Eindhoven. Beim ehemaligen Götze-Klub hatte der Niederländer starke Leistungen gezeigt und sich als Torjäger profiliert.

Im Ruhrgebiet ging ihm diese Fähigkeit zunächst verloren. Insgesamt erzielte Malen lediglich fünf Liga-Treffer. Auch von Trainer Marco Rose gab es die ein oder andere Ansage. Doch unter Edin Terzic war Malen beispielsweise im Pokal-Spiel gegen 1860 München gleich voll da.

Borussia Dortmund: Wird Eindhoven beim BVB vorstellig?

Eindhoven hat den Weg seines früheren Schützlings offenbar genau verfolgt. Der Verein denkt laut niederländischen Medienberichten über eine Rückholaktion des 23-Jährigen nach. Laut „Voetbal International“ soll er den Mangel an Offensiv-Kräften beheben. Im Raum stehe eine Leihe.

Donyell Malen hatte in Freiburg einen schweren Stand. Foto: IMAGO/Eibner

Allerdings scheint es derzeit abwegig, dass sich der BVB ein Angebot für den Spieler überhaupt anhören würde. Edin Terzic hält große Stücke auf Malen. Zudem ist Malens Rolle im Dortmunder Angriff nach dem Ausfall von Sebastien Haller nochmals größer geworden.

Borussia Dortmund: Malen wieder in der Startelf

Auch beim dritten Pflichtspiel der Saison gegen den SC Freiburg stand Malen am Freitag (12. August) in der Startelf. An der Seite von Neuzugang Anthony Modeste erlebte er allerdings einen schwierigen Abend, der in seiner Auswechslung mündete.

Dennoch: Terzic wird auch in Zukunft auf Malen setzen. „Dass er ein super Fußballer ist, ist klar. Er arbeitet jeden Tag sehr hart im Training und hat in den letzten Wochen einen sehr stabilen Eindruck hinterlassen“, erklärte der Cheftrainer zuletzt.

