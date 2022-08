Borussia Dortmund: Reus spricht DESWEGEN Klartext – „Bin Fan davon, dass es bleibt“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist Borussia Dortmund souverän in die neue Bundesliga-Saison gestartet.

Klappt es vielleicht in diesem Jahr endlich, den FC Bayern von der Spitze zu verdrängen? Etwas einfacher machen würde es vielleicht die Einführung von Playoff-Spielen in der Bundesliga. Doch davon will Marco Reus von Borussia Dortmund nichts wissen.

Borussia Dortmund: Reus spricht wegen Playoffs Klartext

Der Nationalspieler hat sich deutlich gegen Playoff-Spiele in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen. „Wenn eine Mannschaft nach 34 Spieltagen oben steht, hat sie es auch verdient, Meister zu werden“, sagte der 33-Jährige in der aktuellen Folge des OMR-Podcasts.

Die nächsten Pflichtspiele des BVB:

20. August: Werder Bremen (Heim)

27. August: Hertha BSC (Auswärts)

2. September: TSG Hoffenheim (H)

10. September: RB Leipzig (A)

17. September: FC Schalke 04 (H)

Der BVB-Kapitän sei „eigentlich schon Fan davon, dass es so bleibt wie es ist“, ergänzte er in dem Format, das von einer Organisation für digitales Marketing und Technologie produziert wird.

Borussia Dortmund: Reus fordert Mitspracherecht

Sollte der FC Bayern München in der neu gestarteten Saison am Ende erneut ganz oben stehen, wäre es der elfte Meistertitel in Folge für den Rekordmeister. Damit es mehr Spannung im Meisterschaftskampf gibt, war in der Vergangenheit vermehrt über die Einführung von Playoffs diskutiert worden.

BVB-Kapitän Marco Reus wird beim Thema Playoffs in der Bundesliga deutlich. Foto: IMAGO / Revierfoto

Sollte es tatsächlich zu konkreten Planungen kommen, fordert Reus ein Mitspracherecht: „Man sollte Spieler und Vereine mit einbeziehen in die Entscheidungen.“

Das letzte Mal, als der BVB Meister wurde, war in der Saison 2011/12 unter Ex-Coach Jürgen Klopp. Seitdem mussten sich die Schwarzgelben immer wieder den Münchenern geschlagen geben. (oa)