Borussia Dortmund: Mehrere Angebote für BVB-Profi – wird ER den Verein noch verlassen?

Vor einem Jahr kam Antonios Papadopoulos ablösefrei vom Halleschen FC zu Borussia Dortmund jetzt könnte er den BVB schon wieder verlassen.

Papadopoulos, der hauptsächlich in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zum Einsatz kommt, sollen mehrere Angebote vorliegen.

Borussia Dortmund: Bleibt Papadopoulos oder geht er?

Drei Mal durfte Antonios Papadopoulos in der vergangenen Saison bei den Profis von Borussia Dortmund ran, die Vorbereitung absolvierte er unter Trainer Edin Terzic – jetzt ist er zurück in der 2. Mannschaft. Dort ist er in der Innenverteidigung gesetzt.

Papadopoulos steht an der Schwelle zu der Profi-Mannschaft, der Sprung ist nach den Verpflichtungen von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck aber wieder größer geworden. Ob der 22-Jährige bei Dortmund bleibt, ist noch offen.

Laut „Ruhr Nachrichten“ liegen Papadopoulos mehrere Angebote aus der 2. Bundesliga und von den englischen Zweitligisten Luton Town und Preston North End vor.

Der Zweitligist, der ein Auge auf den BVB-Kicker geworfen hat, ist laut „Badischen Neuste Nachrichten“ der Karlsruher SC. Allerdings soll für den KSC lediglich ein Leihgeschäft machbar sein.

Dafür müsste Borussia Dortmund den auslaufenden Vertrag von Papadopoulos allerdings erst einmal verlängern. Eine Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen.

