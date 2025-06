Dortmund: Mann beobachtet Diebstahl seines eigenen Autos – irre, was er dann macht

Am frühen Samstagabend (14. Juni), gegen 18.40 Uhr, erlebte ein Mann aus Dortmund in der Sonnenstraße eine böse Überraschung. Plötzlich sah er, wie die Innenraumbeleuchtung seines geparkten Wagens aufflackerte, als er aus dem Fenster seiner Wohnung blickte. Was dann passierte, lässt staunen: Nun warnt die Polizei.

Dortmund: Auto-Diebstahl endet in Verfolgungsjagd

Kaum hatte der Mann aus Dortmund das Aufleuchten seines Autos registriert, saß ein Fremder am Steuer und fuhr davon! Schnell reagierte der Eigentümer, griff zum Telefon und alarmierte die Polizei über den Notruf „110“.

Doch damit nicht genug: Mutig sprang er in das Auto eines Bekannten und verfolgte den Dieb, während er live per Handy-Standort die Polizei auf dem Laufenden hielt.

++ Zoo Dortmund zeigt neues Tier – in der Natur gilt es als ausgerottet ++

Die Verfolgungsjagd endete kurz darauf an einer Tankstelle, wo die Einsatzkräfte den 45-jährigen, wohnungslosen Täter noch auf dem Fahrersitz erwischten – ganz ohne Widerstand. Dank des schnellen Handelns sitzt der Mann inzwischen in Untersuchungshaft.

Nun warnt die Polizei alle Autofahrer: Bei einem Diebstahl sollte man sofort den Notruf wählen, den Standort durchgeben und keine riskanten Verfolgungen starten!

Polizei warnt und gibt deutliche Tipps

Damit du erst gar nicht in so eine unangenehme Überraschung erlebst, hat die Polizei aus Dortmund paar smarte Tipps für dich: Schließ dein Auto immer gut ab und zieh das Lenkradschloss an, kontrolliere Fenster und Türen sorgfältig, achte auf das Verriegelungssignal – denn Funkblocker können das stören!

Mehr News aus Dortmund:

Sei wachsam bei Personen mit Aktenkoffern in der Nähe, denn das könnten Profis mit spezieller Funktechnik sein. Und wenn du auf Nummer sicher gehen willst, bewahre deinen Keyless-Schlüssel am besten in einer funkdichten Hülle auf.