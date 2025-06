Borussia Dortmund: Sammer-Entscheidung offenbar gefallen – BVB greift durch

Borussia Dortmund und Matthias Sammer – diese Beziehung hat in den vergangenen Wochen und Monaten ein wenig gelitten. Denn der Ex-Profi hatte sich – trotz seines Engagements bei Schwarz-Gelb – immer wieder öffentlich sehr kritisch zu Entscheidungen rund um den Klub geäußert. Dies kam intern alles andere als gut an.

Sammer ist seit 2018 Berater des Managements, steht Borussia Dortmund also stets als Berater zur Seite und ist in den vergangenen Jahren zu einem Gesicht der BVB-Führung geworden. Doch zuletzt häuften sich die Gerüchte, dass der gemeinsame Weg in diesem Sommer enden würde. Doch nun kommt es wohl anders.

Borussia Dortmund: Sammer bleibt wohl bei Schwarz-Gelb

Sammer macht offenbar doch beim BVB weiter! Der Ex-Profi erhält laut der „Bild“ ein Angebot für einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Sammer wolle das Angebot annehmen, auch in Zukunft möchte er dem BVB mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Allerdings muss der 57-Jährige dafür wohl auf eine Menge Geld verzichten: Statt bislang rund 600.000 Euro pro Saison soll er künftig etwa 300.000 Euro erhalten. Sein Honorar wird also deutlich reduziert. Und doch scheinen beide Seiten eine passende Lösung gefunden zu haben

Zuletzt stellte BVB-Boss Lars Ricken Sammer unter anderem die Bedingung, seine Tätigkeit als TV-Experte bei Amazon Prime einzugrenzen. Aufgrund des Interessenkonfliktes und der Außendarstellung forderte Ricken, dass Sammer zukünftig keine Spiele von Borussia Dortmund mehr als Experte begleitet. Diesem Wunsch ist Sammer nachgekommen. Auch deshalb machen beide Parteien nun gemeinsam weiter.

Weniger Mitspracherecht für Sammer?

Doch nicht nur das Honorar wird bei Sammer in Zukunft angepasst, auch das Tätigkeitsfeld des Ex-Profis wird wohl ein wenig eingepasst. So soll sich der 57-Jährige ab sofort stärker aus dem Tagesgeschäft heraushalten und Ricken vor allem bei strategischen Fragen zur Seite stehen.

Die offizielle Verkündung des Deals dürfte wohl erst nach der Klub-WM folgen. Sammer selbst ist nicht in den USA vor Ort und nimmt nicht an diesem Turnier teil – künftig wird er den BVB jedoch weiter repräsentieren.